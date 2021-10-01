Позитивные стороны гнева

Эту статью я решила посвятить именно эмоции гнева. Пожалуй, не все знают, что кроме негативных последствий, гнев может и положительно сказаться на нашем организме и в частности, на нервной системе. Я нашла достойное обоснование того, что испытывать крайне негативные эмоции, а именно гневаться и злиться, для человека иногда просто необходимо.
Давайте каждый из нас сейчас попробует представить именно гнев. Лично у меня в голове возник образ человека, который одет в дорогой костюм, но со злобным выражением лица и покрасневшими глазами от эмоционального перенапряжения. А что представили вы? Согласитесь, у каждого будет своё описание. Некоторые могут делать проекцию этой негативной эмоции на человека, некоторые на определенную вещь, а другие и вовсе могут представить нечто фантастическое. Это вполне нормально, потому что гнев многолик.
Зачастую наш негатив направлен на что-то или на кого-то. И как бы мы не хотели, но проговаривая все вслух, мы, сами того не понимая, страдаем от своих же слов. Но давайте разберемся, почему негативные эмоции тоже могут нести в себе положительный аспект.
1. Выживание
Благодаря эволюции, мы знаем, что эмоция, какая бы она ни была, весьма важная составляющая людской психики. Возьмём, к примеру, эмоцию ярости. Благодаря ей, мы можем мобилизовать некоторые ресурсы организма, которые послужат хорошим отпором в случае нападения врага. Если бы ярость не была в нас заложена, то, чтобы делали наши предки в бою? Думаю, что ответ на этот вопрос вполне очевиден.
2. Эмоциональный выброс
Когда человек рассержен и взбешён, организм испытывает крайне тяжелый стресс, как в плане эмоциональном, так и в плане физическом. Но, несмотря на это, человек может расслабиться, благодаря тому, что нашелся выход всему тому негативу, который засел внутри.
3. Контроль жизни
Благодаря гневу, мы способны отстаивать наше собственное мнение и то, что по праву принадлежит нам. Благодаря гневу, мы можем чувствовать, что берем под контроль свою жизнь. Именно те, кто умеют пользоваться своей силой убеждения, не бояться показать, что они крайне негативно настроены на что-то или на кого-то, намного лучше реализовываются по жизни. И я не имею в виду потенциально вспыльчивых и взбалмошных личностей с неустойчивой психикой в принципе. Речь идет именно о тех случаях, если нам напрямую угрожает опасность.
4. Движение к цели
Мы переживаем и злимся, когда не можем получить того, чего хотим. Именно гнев может показать, к чему мы хотим прийти, и какой цели добиться. Согласитесь, ведь практически каждый в порыве гнева кричал о том, что он знает к чему нужно стремиться, и что в себе нужно изменить или наоборот взрастить, чтобы этого добиться. И именно эта, казалось бы, негативная эмоция даёт те силы, благодаря которым мы хотим добиться желаемого.
5. Формирование позитивного взгляда на ситуацию в целом
Возможно, это звучит парадоксально, но когда мы полностью поглощены депрессией и самоедством, то концентрация нашего внимания идёт исключительно на негативное восприятие ситуации. Но как только мы начинаем проявлять эмоции гнева и негодования, то сразу начинаем осознавать, что задуманное нами ранее весьма реально. Мы в силах найти лазейки, которые сами не видели, находясь практически в «коматозном состоянии».
Несомненно, «сбрасывать» негатив на родных совершенно не правильно. Но ведь ничего не мешает нам покричать, находясь наедине с собой, побить подушку или же боксерскую грушу и дать выход своим эмоциям. Гнев это ведь эмоция, а, как известно, эмоции требуют контроля. Поэтому вам стоит принять вашу злость и гнев как данность и научиться ими управлять. Именно тогда, вы сможете узнать, какой невероятной силой обладаете.
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