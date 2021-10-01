Позитивные стороны гнева

Эту статью я решила посвятить именно эмоции гнева. Пожалуй, не все знают, что кроме негативных последствий, гнев может и положительно сказаться на нашем организме и в частности, на нервной системе. Я нашла достойное обоснование того, что испытывать крайне негативные эмоции, а именно гневаться и злиться, для человека иногда просто необходимо.







Давайте каждый из нас сейчас попробует представить именно гнев. Лично у меня в голове возник образ человека, который одет в дорогой костюм, но со злобным выражением лица и покрасневшими глазами от эмоционального перенапряжения. А что представили вы? Согласитесь, у каждого будет своё описание. Некоторые могут делать проекцию этой негативной эмоции на человека, некоторые на определенную вещь, а другие и вовсе могут представить нечто фантастическое. Это вполне нормально, потому что гнев многолик.



Зачастую наш негатив направлен на что-то или на кого-то. И как бы мы не хотели, но проговаривая все вслух, мы, сами того не понимая, страдаем от своих же слов. Но давайте разберемся, почему негативные эмоции тоже могут нести в себе положительный аспект.







1. Выживание

2. Эмоциональный выброс

3. Контроль жизни

4. Движение к цели

5. Формирование позитивного взгляда на ситуацию в целом