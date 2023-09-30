20 самых аморальных экспериментов в истории человечества на грани добра и зла
Люди по своей природе очень любопытны и постоянно задаются вопросами обо всем, что их окружает. Одной из самых достойных сфер считаются научные исследования и открытия. На протяжении последних 150 лет человечество сделало гигантский прыжок в развитии благодаря многочисленным опытам. С одной стороны, можно аплодировать выдающимся результатам научных экспериментов, а с другой, проводятся эксперименты, вызывающие неодобрение, так как результаты получены благодаря неэтичным и сомнительным методам.
20. Укус паука «Черная вдова»
Укус паука «Черная вдова»
Профессор Университета Алабамы, Аллан Блэр, в начале 20 века позволил самке «Черной вдовы» укусить себя. Дело в том, что в тот период в научных кругах велись споры относительно того, что мелкие паукообразные не ядовиты для человека. А Блэр решил опровергнуть это утверждение. Он придавил паучиху и держал ее 10 секунд, чтобы она впрыснула максимальное количество яда. Затем профессор начал записывать, то, что происходит с ним и, что он чувствует. Боль, головокружение и снижение артериального давления довели его до больницы, где добавились такие симптомы, как потливость, рвота и понос. В результате эксперимента ученые согласились с тем, что ядовитый паук - опасен для человека, не зависимо от размера.
19. Слон и наркотики
Слон и наркотики
В 1960-х годах все если не употребляли наркотики, то хорошо о них знали. В 1962 году группа исследователей из Оклахома-Сити захотели изучить эффект, который сможет иметь наркотик ЛСД на взрослого слона, и будет ли он очень агрессивен. Животному сделали инъекцию и ввели 297 мг наркотика ЛСД, что в 3 000 раз больше дозы для человека. Через несколько минут большое животное упало и умерло. Ученые стали спорить о причине смерти слона: умер ли он из-за передозировки или от самого наркотика. В 1980-х годах эксперимент повторили, добавив наркотик в воду для питья. Ни одно животное не погибло, но они были очень пассивными и произносили странные звуки через хобот.
18. Эксперименты с перегрузками
Эксперименты с перегрузками
В период 40-50-х годов 20 века военных интересовали вопросы перегрузок. Не было известно, какую максимальную нагрузку может вынести человек во время катапультирования из самолета. Считалось, что максимальный показатель - 18. Полковник Джон Степ решил лично поучаствовать в эксперименте на ракетной установке, которая быстро набирает скорость и резко останавливается. В 1954 году Степ на скорости более 1000 км/ч выдержал нагрузку 46, при этом испытуемый пережил кровотечение из глаз, потерю зрения и волдыри на теле. Благодаря этому эксперименту авиаинженеры исправили конструкции самолетов и совершенствовали безопасность для пилотов.
17. Попытка заболеть малярией
Попытка заболеть малярией
В начале 19 века Стаббинс Фирф, заметивший, что количество случаев заболевания малярией снижается зимой, захотел доказать, что болезнь не заразна, а является следствием чрезмерного употребления пищи, в условиях жары и шума. Он выпил рвотные массы больного на малярию, намазал ими глаза и тело, а в кровь ввел слюну и мочу больного – но все безрезультатно. Дело в том, чтобы заразиться, вирус должен напрямую быть введен в кровь через инъекцию. Позже кубинский исследователь доказал, что источником заражения могут быть только комары.
16. Эндоваскулярная хирургия
Вернер Форссман
Сегодня введение катетера в сердце осуществляется по ряду причин, включая диагностику и лечение сердечных болезней и дисфункций. В 1929 году немецкий доктор, Вернер Форссман, доказывал, что это лучший способ введения лекарств и мониторинга. Пока медики спорили, он под анестезией ввел себе в вену на руке катетер длиной 60 см и вошел в сердечную мышцу. Затем ему сделали рентген, чтобы доказать, что катетер в сердце. Главврач все равно был против, но со временем отношение к этому методу изменилось.
15. Живая собачья голова
В начале 20 века ученых и докторов интересовал вопрос, сколько времени может прожить голова после отсечения. В конце 20-х годов советский ученый Сергей Брюхоненко продемонстрировал подобный эксперимент, использовав отсеченную голову собаки, которую подключили к аппарату жизнеобеспечения. Эксперимент был записан на видео. Голова реагировала на свет, вкус и звук. Доктору удалось покормить голову кусочком сыра, который немедленно был проглочен и выведен в специальную трубку.
14. Непристойное предложение
Непристойное предложение
Что бы вы сделали, если бы симпатичный молодой человек или женщина подсел к вам и предложил с ним переспать? Вот этот вопрос исследовали в 1978 году в Государственном Университете Флориды. Рассел Кларк, университетский психолог, попросил студентов взять участие в эксперименте и выявить, какой пол больше позитивно отреагирует на предложение незнакомца. Каждый раз произносилась одни и те же фразы: « Я видел(а) Вас на территории университетского местечка. Вы мне очень понравились. Вы очень симпатичны. Не хотели бы Вы провести сегодня ночь со мной?» В результате, 75% положительных реакций проявили мужчины, и ни одна девушка не согласилась.
13. Очеловечение шимпанзе
Очеловечение шимпанзе
В мире существует много случаев, когда люди от рождения жили среди животных в дикой природе. В 1931 году ученые Луелла и Уинтроп Келлогг решили посмотреть, что будет с обезьяной, если она от рождения будет жить в семье людей. Ученые принесли домой семимесячного шимпанзе Гуа, который воспитывался вместе с 10-месячным сыном Дональдом. Через несколько месяцев и шимпанзе, и ребенок были протестированы в отношении умения пользоваться предметами, узнавать и говорить. Во многих отношениях Гуа превзошел Дональда по развитию, но только речь ему не удавалась, что и стало главным критерием того, что ребенок человека развит лучше. После 9 месяцев эксперимента он был прекращен, так как Дональд начинал копировать шимпанзе, а особенно его звуки и стиль общения. В 1933 году Гуа умер. Менее чем за год до смерти шимпанзе отделили от семьи.
12. Умышленно полученная язва желудка
Бэрри Маршал
Многие годы считалось, что язва желудка появляется в результате стрессов. Бэрри Маршал, австралийский доктор, не верил в это утверждение и решил выяснить реальную причину. В начале 1980-х годов Маршал стал сотрудничать с Робином Уорреном, который считал, что язву вызывают бактерии. Идеи ученых не принимали специалисты в гастроэнтерологии. Так как доктора не могли экспериментировать на людях, то решили заразить себя бактериями. Через несколько дней у Маршала проявились симптомы язвы, что и стало экспериментальным подтверждением их теории.
11. Двуглавая собака
Двуглавая собака
Всем хорошо известна поговорка: «Одна голова – хорошо, а две – лучше». В 1950-х годах советский ученый Владимир Демихов решил вывести это утверждение на новый уровень. Он стал первопроходцем в трансплантологии и провёл множество экспериментов на животных по пересадке сердца и легких. После того как он пришил одной собаки ещё и голову другой, мир посчитал его сумасшедшим. Обе головы были живыми, пили воду из миски. Теперь эта собака – экспонат рижского музея в Латвии.
10. Трансплантация головы обезьяны
Трансплантация головы обезьяны
Чтобы не отставать от экспериментаторов СССР, в США провели более радикальный эксперимент. В 1970 году нейрохирург Роберт Уайт попытался трансплантировать голову обезьяны. Когда обезьяны пришли в сознание, то могли видеть, слышать, распознавать запах и вкус, хотя были парализованы и могли только лежать, открывая и закрывая рот и глаза. Через несколько лет обезьяны умерли.
9. Самоповешение Миновичи
Самоповешение Миновичи
В начале 20 века в Бухаресте, Румыния, судебный доктор Николае Миновичи занялся изучением смерти через повешение. Он хотел знать, что происходит с людьми во время упомянутого процесса. С этой целью доктор предпринял несколько попыток самоповешения с помощью ассистентов. Во время одной из попыток он провисел 25 секунд. Результаты эксперимента были напечатаны, но в 1941 году доктор умер от болезней голосовых связок.
8. Промывание мозгов от МакГилла
Юэн Камерон
В конце 1950-х годов и в начале 1960-х годов доктор Юэн Камерон работал в институте МакГилла и одновременно на ЦРУ. Он был вовлечен в проект MKUltra – проект управления сознанием человека. Камерон проводил эксперименты на людях, которые страдали от депрессии и чувства страха. Годами пациентам давали ЛСД, вводили в кому, применяли электротерапию и влияли на подсознание. В 60-х годах ЦРУ прекратило эксперименты и остановило проект Камерона, так как у пациентов были серьезные побочные эффекты, включая амнезию, галлюцинации.
7. Зрение кота
Зрение кота
Человеку всегда было интересно, как видят мир животные. Доктор Янг Дэн из Университета Калифорнии в Беркли решила, что исследует, как же видят коты. В 1999 году вместе с исследователями Гареттом Стэнли и Фей Ли, доктор имплантировала электроды в мозг животному, чтобы получать сигналы, которые будут посланы от глаз животного. Сигналы собирались и выводились на монитор. Декодированые сигналы продемонстрировали расплывчатый образ, на который смотрит животное – будь то человек или дерево.
6. Воздействие током на труп человека
Воздействие током на труп человека
В конце 18 века ученые знали, что ток может стимулировать мышечную деятельность. В 1803 году итальянский ученый Джованни Алдини решил совершить тур по Европе и продемонстрировать, как электричество заставит дергаться конечности мертвых тел. В Лондоне Алдини для этого эксперимента использовал тело казненного Джорджа Фостера. Ученые подсоединили электроды к телу и с помощью тока демонстрировали публике эксперимент. В одном из экспериментов рука трупа поднялась и сжала кулак. Затем лицо задергалось, открылся глаз. Когда мощность тока увеличили, мертвое тело перекрутилось, дергая ногами и пугая публику, которая подумала, что труп ожил.
5. Животные, управляемые на расстоянии
Животные, управляемые на расстоянии
Хосе Дельгадо ученый, рожденный в Испании, изучал мозг и его реакции на электрическое стимулирование. В свое время он имплантировал в мозг пациентов передатчик, который стимулировал отдельные участки мозга. С его помощью ученый мог не только влиять на эмоции человека, но и физические реакции. Однажды он имплантировал передатчик в мозг быка. На видео можно увидеть, как Дельгадо с помощью кнопки может остановить животное во время атаки. В подобный эксперимент вовлекли и шимпанзе.
4. Эксперимент в тюрьме Стэнфорда
Эксперимент в тюрьме Стэнфорда
В 1971 году в Университете Стэнфорда 24 испытуемых мужского пола без опыта пребывания в заключении и с хорошим здоровьем добровольно стали узниками и надзирателями в импровизированной тюрьме в здании института психологии. Все участники эксперимента вжились в чуждые им образы. Те, кто играл роль надзирателей, применяли психологические наказания для узников, которых называли только по номерам, заставляли их использовать ведро во время мытья, предлагая еду лучшего качества тем, кто вел себя лучше, помещали в карцеры. Узники постепенно начинали отказываться от еды в знак протеста, баррикадировали двери, проявляя солидарность с другими узниками. После 6 дней эксперимент прекратили, когда надзиратели начинали проявлять садизм и освобождать тех заключенных, которые помогали надзирателям.
3. «Лечение» гомосексуализма
«Лечение» гомосексуализма
В 1954 году исследователи Университета МакГилл исследовали отдел головного мозга, который отвечает за сексуальные удовольствия. В 1970 году Роберт Хит из Университета Тулейн предположил, что воздействие на эту зону будет способствовать излечению от гомосексуализма. Он нашел желающего излечиться гомосексуалиста и внедрил ему в мозг электроды для дальнейшего воздействия. После ряда манипуляций Хит приблизился к финальному этапу в эксперименте, который подразумевал искушение пациента проституткой, для закрепления эффекта. Излечился ли гомосексуалист? Исследователь заявил о том, что пациент вернулся к гомосексуальным отношениям, хотя иногда вступал в связь с женщинами. Эксперимент оказался частично успешным, но Хит больше не возобновлял его.
2. Исследование сифилиса Таскиги
Исследование сифилиса Таскиги
В период от 1932 до 1972 года Служба общественного здравоохранения США проводила исследование эффекта сифилиса среди 600 мужчин африканского происхождения, 399 из которых были больны. Все мужчины получали одинаковое лечение, их одинаково кормили, всех застраховали, но никогда не говорили, что они больны, и следили, чтобы подопытные не обращались к другим врачам за лечением. Кроме пенициллина, использовали неэффективные лекарства, аспирин и болезненные спинальные пункции. И наблюдали, как вирус сифилиса действует на афроамериканцев и белых людей. К концу эксперимента 28 мужчин умерли от неполучения адекватного лечения заболевания, 100 пациентов умерли от осложнений, 40 жен были инфицированы сифилисом, 19 детей были рождены с сифилисом.
1. Эксперименты с повиновением
Эксперименты с повиновением
Психолог из Йельского Университета Стэнли Милграм в 1961 году продемонстрировал эксперимент, который нашел монстра в каждом из людей. Он заинтересовался этой проблемой, изучая Холокост, и были ли немцы от природы злыми людьми или выполняли приказы. В своём эксперименте Милгрэм пытался прояснить вопрос: сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности. Добровольцы должны были каждый раз ударять током невидимого для них человека за каждый неправильный ответ. Студенты не знали, что невидимый человек – актер, и что током его никто не бил. С каждым следующим неправильным ответом мощность тока возрастала. 65% добровольцев продолжали бы эксперимент и дальше, если их не остановить. Большинство из нас способны нанести вред другому.
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