15 безумно дорогих пар обуви, каждая из которых стоит как автомобиль

Почему, нет?
В мире достаточное количество людей, которых можно было бы причислить к обувным фетишистам, ведь они не могут равнодушно пройти мимо «стильной и прекрасной» новой пары обуви. Причём, порой за обувь люди готовы платить совершенно безумные суммы. Впрочем, далеко не всегда это связано с модными веяниями.
1. Тапочки Gucci
Меховые тапочки Gucci.
Цена: $ 1 800
Интересно, много ли желающих выглядеть так, будто ходишь с живыми пушистыми существами на ногах. А это еще и обойдется примерно в 1800 долларов.
2. Jimmy Choo Belgravia High Tops & Star Studded
Кроссовки Jimmy Choo Belgravia High Tops & Star Studded.
Цена: $ 2 000
Дизайнер Джимми Чу создавал обувь для Холли Берри и принцессы Дианы. Неудивительно, что его новые модели котируются очень высоко в мире моды. Пара Belgravia High Tops & Star Studded стоит более 2000 долларов.
3. Alexander McQueen Hobnail Ankle Boots
Туфли Alexander McQueen Hobnail Ankle Boots.
Цена: $ 4 000
Следующие туфли стоят примерно за 4000 долларов. Каждую пару вручную расшивает британский дизайнер Александр МакКуин.
4. Rick Owens «GeoBasket»
Кроссовки Rick Owens «GeoBasket».
Цена: $ 6 000
Наверняка каждый, кто интересуется модной жизнью, видел подобную обувь, поскольку она очень популярна среди знаменитостей, таких как Мадонна. Стоят подобные ботинки около 6000 долларов.
5. Dike Dunk
Кроссовки золотые Dike Dunk.
Цена: $ 6 000
Эти кроссовки стоимостью 6000 долларов покрыты 24-каратным золотом. Вероятно, это пример обуви для коллекции, а не для повседневной носки, ведь кто захочет, чтобы его золото было грязным.
6. Nike Mag
Кроссовки с автошнуровкой Nike Mag.
$ 28 000
Потребовалось около 27 лет, чтобы сделать обувь с автошнуровкой, подобную той, которую Марти Макфли носил в «Назад в будущее». Поскольку было сделано всего 100 пар, они продаются по цене более чем 28 000 долларов.
7. Air Zoom с автографом Коби Брайанта
Кроссовки Air Zoom с автографом Коби Брайанта.
Цена: $ 30 000
Сама по себе марка Air Zoom очень популярна среди любителей спортивной обуви. Но автограф знаменитого баскетболиста поднимает цену эксклюзивной пары до 30 000 долларов.
8. Nike инкрустирован бриллиантами и золотом
Кроссовки Nike Air Force One by Pryya & Chintan's Couture and Jewelry.
Цена: $ 50 000
Эти кроссовки были инкрустированы бриллиантами и золотом. Неудивительно, что они стоят 50 000 долларов.
9. Nike Air Jordan 1
Nike Air Jordan 1 с автографом Майкла Джордана.
Цена: $ 60 000
За 60 000 долларов можно было бы просто купить довольно хороший автомобиль. А можно ходить пешком в кроссовках с автографом Майкла Джордана, что будет, по крайней мере, здоровее.
10. Stuart Weitzman Diamond Dream Stilettos
Туфли Stuart Weitzman Diamond Dream Stilettos.
Цена: $ 500 000
Вероятно, можно описать всего одним словом то, почему эти туфли стоят полмиллиона долларов. Это слово - «бриллианты».
11. Jason Arasheben Custom
Туфли Jason Arasheben Custom.
Цена: $ 2 млн
Эти инкрустированные бриллиантами туфли, сделанные под заказ Джейсоном Арашебеном, носили Ник Кэннон в последнем сезоне American Idol. Обувь покрыта более чем 14 000 круглыми белыми бриллиантами, установленными на белом золоте. Приблизительная цена пары туфель - 2 миллиона долларов.
12. Stuart Weitzman Cinderella Slippers
Туфли Stuart Weitzman Cinderella Slippers.
Цена: $ 2 млн
Эти «шпильки» Стюарта Вейцмана носят название «Тапочки Золушки». Это одни из самых дорогих в мире женских туфелек, поскольку они стоят 2 миллиона долларов.
13. Stuart Weitzman Rita Hayworth Heels
Туфли Stuart Weitzman Rita Hayworth Heels.
Цена: $ 3 млн
Следующая пара женских туфелек от Стюарта Вейцмана украшена почти всеми видами драгоценных камней, которые только можно себе представить. «Каблуки Риты Хейуорт» стоят 3 миллиона долларов.
14. Harry Winston Ruby Slippers
Туфли Harry Winston Ruby Slippers.
Цена: $ 3 млн
За 3 миллиона долларов можно получить точную копию красных волшебных ботинок Дороти из «Волшебника страны Оз». Сделал эти «рубиновые тапочки» Гарри Уинстон.
15. Обувь, брошенная в президента Буша мл
Туфли, брошенные в президента Джорджа Буша мл.
Цена: $ 10 млн
Туфли, которые бросил в Буша иракский репортер Мунтадхаром аль-Заиди, выкрикнув «Это прощальный поцелуй от иракского народа, тебе, собака», были куплены за почти 10 миллионов долларов. Сапожника, сделавшего эти туфли, просто завалили новыми заказами (почти 300 000 пар в неделю).
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