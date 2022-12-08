Женщины, родившие рекордное количество детей

Сколько, ты думаешь, женщина может родить детей за свою жизнь? 10? 20? Поверь, гораздо больше… И речь идет не только о временах, когда контрацепция была недоступна и женщины вынуждены были рожать одного ребенка за другим. Ультрамногодетные мамы встречаются и сейчас.
Мишель Дуггар
19 детей
Мишель Дуггар — знаменитость. Она родила девять девочек и десять мальчиков, и своих детей называла на J. Всех она обучала на дому — вот такой получился разношерстный и многолюдный класс.
У Мишель было несколько близнецов, но она рожала в среднем раз в 15 месяцев. У Дуггаров есть своя система воспитания и обучения. Дети объединены в небольшие группы, которые называются системами товарищей: старшие дети помогают младшим делать уроки и учат их ведению хозяйства.
Мишель и Джим Боб Дуггар, ее муж, воспитывали детей религиозными. На Рождество вместо «счастливого Рождества», они поздравляли друг друга с «днем рождения Иисуса». Мишель и Джим хотят, чтобы их внуки росли как можно ближе к ним, а их дети занимались любовью только в браке. У многих потомков уже есть свои дети.
«Октомама»
14 детей Грустная история Нади Сулиман, которую называют октомамой. Она знаменита тем, что в январе 2009 года родила восьмерых детей (октуплетов)! После того как родила шестерых… В США это второй случай в истории, когда восемь детей появляются на свет живыми.
Несмотря на то что у Нади не было ни работы, ни стабильного дохода, ни семьи, которая могла бы ей помочь (она жила только за счет государственных программ помощи), она не просто родила восьмерых детей, она зачала их при помощи ЭКО, хотя сперва не признавалась в этом. Надя (настоящее имя Натали) родилась в Калифорнии, она была единственным ребенком Ангелы Сулиман, школьной учительницы, и Эдварда Сулимана, владельца ресторана в Ираке. Натали получила образование и три года работала в психиатрической лечебнице. В 21 год Натали вышла замуж за Марко Гутиерреза, но спустя четыре года развелась с ним. Марко в интервью признался, что виной всему стало то, что они не смогли завести детей. В 2001 году Надя родила своего первого сына при помощи ЭКО, в 2002 — дочь, три последующие беременности подарили ей еще четверых детей.
Поступок Нади вызвал общественный резонанс не только из-за ее безответственного отношения к будущему своих детей, но и потому, что такое количество детей обременит налогоплательщиков. Хотя Сулиман повторяла, что сможет обеспечить детей и планировала получить степень магистра, она этого так и не сделала. В сентябре 1999 года во время забастовки она получила травму спины и в период с 2002-го по 2008-й жила на пособие по инвалидности. Когда она в 2009 году принесла домой своих малышей, она не ожидала, что столкнется с такой агрессией со стороны общественности: вандалы вырвали из ее машины детское сиденье, угрожали ей расправой.
Надя много раз попадала в скандальные и сомнительные ситуации: например, в какой-то момент ходили слухи, что она снималась в порнографии. В разных интервью она то заявляла, что «старается быть идеальной мамой», то говорила, что «ненавидит детей» и они «вызывают у нее отвращение». В 2019 году, когда октуплеты отпраздновали свой десятый день рождения, в интервью для австралийской программы Sunday Night она сказала, что хотя она была «абсолютно юной, тупой, безответственной эгоисткой», сейчас она не жалеет ни об одном своем ребенке и говорит, что «дети — ее жизнь».
Первая жена Федора Васильева
69 детей Имени этой женщины, к сожалению, история не сохранила, только ее мужа. Крестьянин Фёдор Васильев жил с 1725-го по 1765 год, и первая жена (дожившая меж тем до 76 лет) родила ему 69 детей (16 пар близнецов, 7 тройняшек и 4... хм… «комплекта» близнецов по 4 ребенка). Самое потрясающее, что 67 из них пережили младенчество.
Всему виной был, судя по всему, Фёдор, потому что его вторая жена родила ему 18 детей: 6 пар двойняшек и две – тройняшек. Данные о семье Васильевых включены в Книгу рекордов Гиннесса, но до сих пор многие скептически относятся к правдивости этой истории. Первые опубликованные сведения о них появились в британском журнале The Gentleman's Magazine: вроде как один купец из Петербурга рассказал родственникам в Англии... В общем, да, по поводу этой истории есть немало сомнений.
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