«Совет да любовь!» или несколько самых нестандартных бракосочетаний, которые когда-либо проходили в

К счастью, мы живем в мире, где большинство стран предоставляют своим гражданам свободу вступать в брак с теми, кого они любят. Однако, что происходит, когда кто-то влюбляется в неодушевленный предмет, а не в реального человек? Да, это проблема.
Весьма странно предположить, что такое вообще имеет место быть в нашем мире, но, как ни странно, существует очень большое количество людей, которые в прямом смысле слова начинают испытывать определенные нежные чувства к некоторым неживым объектам, к примеру, автомобилю или же надувному кругу.
Любовь зла, полюбишь и козу (в прямом смысле этого слова)
74-летний бразилец Апаресидо Кастальдо решил, что столь почтенный возраст не будет помехой для того, чтобы жениться на своей любимой … козе. Да, да, наши друзья, избранницей дедушки стала его любимая козочка Кармелита. Мужчина признался, что давно испытывал нежные чувства к этой красавице. «Она всегда понимала меня и не осуждала» – сказал однажды Апаресидо. Бразилец женился два года назад и счастлив в браке. Мужчина с радостью вспоминает свой день свадьбы: «Когда все было готово, я пошел к своей Кармелите и решил надеть на нее свадебное платье, которое сам же и сделал, но у меня ничего не получалось, потому что моя невеста постоянно начинала его жевать» – смеется старик. Его неоднократно спрашивали о том, почему он не женился на нормальной здоровой женщине, а предпочел козу, на что он отвечает: «Кармелита удивительная. Она не говорит, не ругается и никогда не просит денег на разную ерунду». На данный момент коза является «мачехой» для семи детей Кастальдо. Сама свадьба вызвала очень много споров и осуждений в адрес мужчины. Особенно бурно выступали активисты по правам животных и некоторые священнослужители. Когда Апаресидо спросили о самом главном, что волнует общественность – сексе, то он ответил: «Для меня это совершенно неважно. Я люблю Кармелиту и без этого».
Труп
Вероятно, это самый странный в списке случай. Чадиль Деффи, который родился в Таиланде, совсем недавно женился на своей умершей девушке. Да, да, именно умершей. Церемония стала одновременно и свадьбой, и похоронами. До того, как девушка умерла, счастливая пара жила целых девять лет вместе. У них были планы отправиться в путешествие и объездить весь мир, но судьба распорядилась совершенно по-другому. Когда Деффи задали вопрос о том, почему он решил жениться на трупе, мужчина ответил, что таким образом он хочет искупить свою вину перед возлюбленной. Перед внезапной смертью девушки в одном дорожно-транспортном происшествии, она сделала предложение Чадилю, но он ответил отказом. Сейчас же он чувствует вину за это, и поэтому решил пойти на такой шаг.
Кукла
Когда врачи сообщили 28-летнему китайскому мужчине, что у него рак, то он решил во что бы то ни стало жениться до того, как умрет. Однако на тот момент у мужчины не было отношений, и он решил жениться на кукле. Церемония бракосочетания была такой же, как и у всех нормальных людей, за исключением, конечно же, самой невесты, которая была резиновая, но, несмотря на это, очень красивая. Фотограф, который был специально нанят, сделал массу красивых фотографий, которые мгновенно разлетелись по интернету. Однако некоторые были совершенно не рады такой вот свадьбе. Некоторые люди решили, что вся эта история не является правдой, а свадьба с куклой – умелый маркетинговый ход, благодаря которому продажи таких вот «резиновых подружек» должны были взлететь до небес. Пока неизвестно, правда это или нет.
Кобра
Убитый горем из-за преждевременной смерти своей девушки 5 лет назад, молодой азиатский парень внезапно решил, что она вернулась к нему из потустороннего мира в виде змеи. По мнению парня, кобра была очень похожа на его покойную девушку, которую он любил всем сердцем, и именно поэтому он организовал полноценную церемонию бракосочетания с этой трехметровой рептилией сразу же, как она у него появилась. Пара счастливо живет вместе и регулярно посещает спортивный зал вдвоем. Парень говорит, что они спят в одной кровати, ходят в душ и так далее. По началу всех смущал тот факт, что кобра живет рядом с молодым парнем, но, некоторое время спустя, друзья выше сфотографированного молодого человека поняли, что рептилия ведет себя довольно-таки спокойно и практически никогда не проявляет агрессии.
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