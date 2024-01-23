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Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Фотограф из Гонконга Энди Йенг (Andy Yeung) так рассказывает о своем проекте: «Гонконг — быстро меняющийся город. Старое сменяется новым. Я пытался захватить дух старого Гонконга, прежде чем он уйдет навсегда. Я надеюсь, что своими фото-работами смогу заставить людей обратить внимание на красоту старого Гонконга и попытаться сохранить старое. Меня вдохновило аниме «Призрак в доспехах» 1995 года, где старый Гонконг был представлен во всей красе».

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

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