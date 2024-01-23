Пост обожания старого Гонконга: фотохудожник ловит уходящую натуру

Фотограф из Гонконга Энди Йенг (Andy Yeung) так рассказывает о своем проекте: «Гонконг — быстро меняющийся город. Старое сменяется новым. Я пытался захватить дух старого Гонконга, прежде чем он уйдет навсегда. Я надеюсь, что своими фото-работами смогу заставить людей обратить внимание на красоту старого Гонконга и попытаться сохранить старое. Меня вдохновило аниме «Призрак в доспехах» 1995 года, где старый Гонконг был представлен во всей красе».



























































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





