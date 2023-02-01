Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

История знает случаи, когда, казалось бы, небольшая неточность в переводе с древнего или иностранного языка становилась причиной различного рода заблуждений. Учёные считают, что именно так случилось и с «ящиком Пандоры», который на самом деле был «кувшином».



Ящик Пандоры – артефакт из греческой мифологии, который был описан в поэме древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни». Однако ящик в мифе на самом деле был большим кувшином-пифосом (Pithos), в котором содержалось все зло мира. Пандора открыла сосуд и все беды вылетели наружу. При этом внутри осталась только «надежда», поскольку женщина опомнилась и захлопнула крышку.











Пифос из Крита, 675 г. до н.э. Лувр



В классическом греческом мифе Пандора была первой женщиной на Земле. Зевс приказал Гефесту создать ее, смешав воду и землю. Боги наделили Пандору многими дарами: Афина нарядила ее, Афродита подарила ей красоту, Аполлон дал ей музыкальные способности, а Гермес одарил ее своим «языком без костей».



Согласно Гесиоду, когда Прометей похитил огонь с неба, то Зевс решил отомстить Прометею и людям, «подарив» красавицу Пандору брату Прометея титану Эпиметею. В качестве приданого ей дали пифос, строго приказав не открывать его. Но женское любопытство победило, Пандора открыла сосуд, содержащий смерть и множество пороков, которые распространились по всему миру. Хотя девушка поспешила закрыть пифос, уже было поздно, в нем осталась на дне только «Elpis» (обычно переводится как «надежда», хотя это также может означать «ожидание»).







Аттическая шкатулка Pyxis, 440-430 годы до н.э. Британский музей



Изначально в мифе было использовано греческое слово «Pithos», которое обозначает большой кувшин, иногда размером с невысокого человека (утверждается, что именно в таком спал Диоген). Он использовался для хранения продуктов: вина, масла, зерна или соленой рыбы. Также пифосы использовали для ритуальных целей, в качестве контейнера для захоронений. В случае Пандоры, этот кувшин, возможно, был сделан из глины (обычно пифосы делали из нее) или из металла, такого как бронза.







Пандора пытается закрыть крышку, которую она открыла из любопытства. Слева несчастья насмехаются над ней, улетая в мир. Гравировка по картине Фредерика Стюарта Чёрча.



Неправильный перевод слова «Pithos» обычно приписывается гуманисту Эразму Роттердамскому, который в 16 веке перевел поэму Гесиода на латинский язык. Эразм посчитал, что «Pithos» это неправильно написанное греческое слово «Pyxis», которое означает «ящик». Так и дошла до наших времен фраза «ящик Пандоры».



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