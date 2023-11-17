7 примеров советских гаджетов, которые изменят взгляд на промышленность тех лет

Уникальная советская техника.

1. Мобильный телефон

Удачное решение могло бы быть.

2. Микроволновая печь

Была в стране и своя микроволновая печь.

3. Аппараты системы Алтай

Система Алтай была не для всех.

4. Персональный компьютер

Появлялись и свои ПК.

5. Ноутбук

Был сделан даже собственный ноутбук.

6. Карманная игровая консоль

Спасибо товарищам из Японии.

7. Аудиоплеер

Вышел слишком дорогим, а жаль.