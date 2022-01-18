ТОП-6 пряностей от гриппа и простуды

Зима - время простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ и ОРЗ. Как же предотвратить их появление и избавиться от недугов в случае заболевания? Помогут в этом привычные пряности, травы и специи.
В этой статье узнаете о том, как избавиться от самой распространённой в зимний период болезни – простуды. Хотя сам по себе этот недуг не является серьёзной угрозой человеческому здоровью, но если его не лечить на ранних стадиях он может дать начало более весомым болезням (бронхит, ангина и другие). Здесь пойдёт речь о самом интересном способе лечения простуды, а именно об использовании для этой цели пряностей и специй.
Корица.
Корица содержит в себе много антибактериальных веществ и именно по этой причине её целесообразно применять для профилактики простуды и даже гриппа. Для приготовления такого профилактического домашнего средство Вам необходимо заварить половину чайной ложечки молотой корицы кипящей очищенной водой (примерно три четверти стакана). После этого следует добавить в смесь щепотку чёрного молотого перца. В период эпидемии употребляют данное средство по половине стакана этого чая вприкуску с мёдом. Данный коричный настой поможет Вам укрепить иммунитет и оздоровить организм.
Мята.
Перечную мяту используют при приготовлении многих средств против простуды, как в официальной, так и в народной медицине. Это обусловлено тем, что эта ароматная травка содержит в своём составе флавоноиды, витамины, дубильные вещества и самое важное, целебные эфирные масла. Благодаря, входящим в мяту компонентам лечение кашля проходит в самые кратчайшие сроки, мягко и вкусно. Для того чтобы приготовить это народное средство Вам необходимо заварить две больших (столовых) ложки сухой мяты одним литром кипящей очищенной или талой воды, после чего добавить в смесь несколько капель эфирного масла любых хвойных пород (или той же мяты). Приготовленное средство используется для приготовления ингаляций. Кроме того его можно употреблять внутрь (но не тот настой который уже использовался для ингаляций!) по две – пять ложек за двадцать минут перед едой.
Горчица.
При переохлаждении после зимней прогулки на улице, как только почувствуете первые симптомы простуды, примените народное средство из горчицы по следующему рецепту: необходимо залить горячей водой в тазике зёрна чёрной горчицы, а затем парить в смеси ноги не менее пятнадцати минут. После этого тщательно вытрите ноги махровым полотенцем и наденьте тёплые носки. Наутро от простуды не останется и следа!
Кардамон.
Для того чтобы быстро избавиться от простуды можно приготовить домашнее средство по следующему рецепту. Для его приготовления необходимо проварить девять – десять семян кардамона, семь специй гвоздики, полочку корицы и пол чайной ложечки натёртого на мелкой тёрке имбирного корня в двух стаканах очищенной воды не менее пяти минут. В конце приготовления можно добавить в отвар немного свежего молока и жидкого мёда. Данное средство способствует лёгкому выведению слизи из бронхов и лёгких.
Куркума.
Благодаря одной из самых распространённых специй куркуме можно также излечить простуду и даже начальную стадию бронхита. Для этого необходимо ежедневно перед сном выпивать стакан горячего молока, которое нужно довести до кипения перед этим растворив в нём одну чайную ложечку куркумы. Если же у Вас воспалилось горло, то в этом случае Вам может помочь следующее средство: разведите в стакане кипящей очищенной воды одну чайную ложечку куркумы и половину чайной ложечки поваренной или морской соли. Готовой жидкостью полощите ротовую полость и горло трижды в день.
Мускатный орех.
Необходимо два раза в день рассасывать немного порошка мускатного ореха.
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