Знаменитые атлеты и их безумные диеты

Одно из преимуществ того, чтобы быть профессиональным атлетом, — это то огромное количество еды, которое можно потреблять после усердного дня изнурительных тренировок. Когда твоя работа зависит от физической силы, в счет идет каждая калория. Да, профессиональные атлеты и тяжеловесы находятся на пике своей физической формы, и мало кто из них сидит на капусте и чайном грибе. Некоторые выбрали для себя более… щадящие диеты, сделав такие «блюда», как макнаггетсы, основой своего рациона (о ужас!).



Но чем бы они ни питались, количество поглощаемой ими еды способно взорвать мозг. Итак, в этом выпуске мы расскажем вам про 10 знаменитых спортсменов с самыми сумасшедшими диетами.











Мэтт Калил

Майкл Арнштейн

Майкл Фелпс

Ник Хардвик

Скала

Джон Колл

Джей Джей Уотт

Дэвид Картер

Рифф Рафф

Усэйн Болт