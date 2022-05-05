Знаменитые атлеты и их безумные диеты

Одно из преимуществ того, чтобы быть профессиональным атлетом, — это то огромное количество еды, которое можно потреблять после усердного дня изнурительных тренировок. Когда твоя работа зависит от физической силы, в счет идет каждая калория. Да, профессиональные атлеты и тяжеловесы находятся на пике своей физической формы, и мало кто из них сидит на капусте и чайном грибе. Некоторые выбрали для себя более… щадящие диеты, сделав такие «блюда», как макнаггетсы, основой своего рациона (о ужас!).
Но чем бы они ни питались, количество поглощаемой ими еды способно взорвать мозг. Итак, в этом выпуске мы расскажем вам про 10 знаменитых спортсменов с самыми сумасшедшими диетами.
Мэтт Калил
Вид спорта: американский футбол.
Среднее количество потребляемых в день калорий: 7000.
Несмотря на то что нападающий Minnesota Vikings потерял 10 кг после воспаления легких, он умудряется поддерживать свое тело весом в 142 кг, сидя на диете из фастфуда. В 2012 году на завтрак он ел бекон, яйца, фрукты, творог, тосты и сосиски. Звучит вполне безобидно, правда? Но в обед Калил съедал пиццу, бургеры и прочие виды фастфуда. В последние годы рацион этого футболиста составляют высококалорийные протеиновые коктейли, паста и много-много снэков.
Майкл Арнштейн
Вид спорта: марафон.
Среднее количество потребляемых калорий: 4000-6000.
Бегун на дальние дистанции Майкл Арнштейн, который прозвал себя фрукторианцем, живет на рационе 80/10/10, состоящем из сырых овощей и фруктов (на 80% углеводистой пищи должно приходиться по 10% белков и жиров). Арнштейн пробежал более 50 марафонов и свой успех связывает с этой сыроедческой диетой, приносящей ему по 6000 калорий в день. Этот переход помог ему добиться лучших спортивных результатов. Каждые десять дней Арнштейн покупает 225 кг фруктов, чтобы прокормить не только себя, но и четырех членов своей семьи.
Майкл Фелпс
Вид спорта: плавание.
Количество потребляемых калорий: 12 000.
Рацион абсолютного рекордсмена по количеству наград в истории Олимпийских игр, мягко говоря, впечатляет. Во время подготовки к Олимпиаде звезда плавания потреблял аж 12 000 калорий в день. Его ежедневная диета состоит из полкило макаронных изделий, целой пиццы, трех сэндвичей с яичницей, овсянки и французских тостов. Когда публика узнала о его рационе, в сети появился флешмоб «Вызов Майкла Фелпса» — люди пытались целый день питаться как знаменитый пловец.
Ник Хардвик
Вид спорта: американский футбол.
Количество потребляемых калорий в день: около 5000.
Уйдя из San Diego Chargers, бывший лайнсмен изменил свою НФЛ-диету и сбросил 38 кг за 5 месяцев. Но до этого он ел мороженое ведрами и пил протеиновые коктейли по 700 калорий. Сегодня Хардвик придерживается диеты палео, состоящей в основном из цельных продуктов.
Скала
Вид спорта: реслинг.
Количество потребляемых калорий: 5000.
Что там опять готовит Скала? Похоже, снова бурый рис и рыбу. Дуэйн «Скала» Джонсон ест много морепродуктов — одной только трески 370 кг в год. Понятное дело, подобная диета быстро надоест. Именно поэтому Джонсон устраивает себе легендарные дни читинга, во время которых уплетает невероятное количество фастфуда.
Джон Колл
Вид спорта: акроболикс.
Среднее количество потребляемых калорий: 3400-4500.
Изобретатель акроболикса — гибрида акробатики и силовых нагрузок — обрел свою нынешнюю форму благодаря тому, что поедал более 45 кг курятины в неделю. Раз в неделю Колл готовит свой знаменитый обед, который включает в себя 6 кг картофеля и 12 чашек риса.
Джей Джей Уотт
Вид спорта: американский футбол.
Среднее потребление калорий: 9000.
Защитник Houston Texans начал «пожирать авокадо» после того, как понял, что его телу необходимо дополнительное топливо. Чтобы увеличить жировой слой, игрок повысил ежедневное потребление картофеля и стал совмещать завтрак и обед. Типичный прием пищи Джей Джея составляют французские тосты и картофельный омлет.
Дэвид Картер
Вид спорта: американский футбол.
Среднее количество калорий: 10 000.
Этот 136-килограммовый спортсмен умудряется поддерживать свой вес, сидя на строгой вегетарианской диете. Он потребляет 10 000 калорий в день, а его рацион состоит из зелени, риса, киноа, орехов и бобовых. Картер ест каждые два часа, причем немало. Каждое утро он начинает с ведра фасолевого смузи (100 г белка) и пьет этот напиток на протяжении всего дня.
Рифф Рафф
Вид спорта: реслинг.
Количество потребляемых калорий: около 4000.
Хотя Рифф Рафф в первую очередь музыкант (рэпер), его превращение в 108-килограммового зверя доказало, что Джоди Хайроллер — серьезный атлет. С благословения Халка Хогана Рифф Рафф ел пиццы, бургеры, креветки и много мяса по вечерам, чтобы достичь своей весовой цели и присоединиться к миру реслинга.
Усэйн Болт
Вид спорта: легкая атлетика.
Количество потребляемых калорий: 5500.
Несмотря на то что многие говорят, что часто ходить в McDonald’s вредно, Усэйн Болт исправно делает это каждый день. Перед Олимпиадой в Пекине 2008 года олимпийский чемпион съел куриных макнаггетсов на 47 000 калорий. И у него есть медали, доказывающие, что это пошло ему на пользу. Раньше Болт ел наггетсы и картошку фри на завтрак, обед и ужин, а обычным перекусом ему служил яблочный пирог.
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