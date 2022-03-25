Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Перед вами серия снимков, которую фотограф Майкл Хьюз (Michael Hughes) собирает с 1999 года. Куда бы фотограф ни приехал, он тут же приступает к поиску подходящих дешевых сувениров, чтобы сфотографировать их на фоне местных туристических достопримечательностей для своей коллекции.







Пизанская башня в Италии.







Эйфелева башня в Париже.







Пенал для карандашей в виде лондонского двухэтажного красного автобуса.







Часовая башня Биг-Бен в Лондоне.







Статуя Свободы в Нью-Йорке.







Пресс-папье в виде пирамиды в Каире, Египет.







Площадь Пьяцца-дель-Кампо в Сиене, изображенная на дне стеклянной пепельницы.







Триумфальная арка на площади Шарля де Голля в Париже.







Большой Будда в Самуи, Таиланд.







Церковь в Карпаче, Польша.







Нью-йоркское такси.







Переход через Эбби-Роуд в Лондоне на обложке альбома группы The Beatles.







Санта Каталина, Гватемала.







Ворота Индии в Мумбаи.







Тематический парк Sea World в Валенсии, Испания.







Музей Trabi-Museum в Берлине.







Масса-Мариттима, Италия.







Фонтан Маджоре в Перудже, Италия.







Версальский дворец во Франции.







Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско.



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