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Автономная система для укоренения черенков

Укорените черенки необычным образом. Следить за ними и подливать воду не нужно — это автономная система, в которой практически любые черенки укореняются без проблем!

Автономная система для укоренения черенков

Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки с горлышком.

Автономная система для укоренения черенков

Наполните её кокосовым субстратом. Он идеально подходит для выращивания рассады и укоренения черенков.

Автономная система для укоренения черенков

Крышку ослабьте (не закручивайте до конца). В банку налейте воду, для декоративности можете положить на дно камушки. Вставьте горлышко бутылки в банку. Субстрат увлажнится, и черенки начнут укореняться! По желанию в воду можно добавить корневин.

Автономная система для укоренения черенков

Через месяц вы увидите много новых корешков: черенки можно высадить в собственный горшок!

Автономная система для укоренения черенков
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Черенкиукоренение

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