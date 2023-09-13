Автономная система для укоренения черенков

Укорените черенки необычным образом. Следить за ними и подливать воду не нужно — это автономная система, в которой практически любые черенки укореняются без проблем!







Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки с горлышком.







Наполните её кокосовым субстратом. Он идеально подходит для выращивания рассады и укоренения черенков.







Крышку ослабьте (не закручивайте до конца). В банку налейте воду, для декоративности можете положить на дно камушки. Вставьте горлышко бутылки в банку. Субстрат увлажнится, и черенки начнут укореняться! По желанию в воду можно добавить корневин.







Через месяц вы увидите много новых корешков: черенки можно высадить в собственный горшок!





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