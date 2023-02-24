Каким был «цыганский средний класс», как Гитлер его уничтожил и почему об этом забыли

Память о геноциде цыган чуть не исчезла

Чемпион по боксу, любимец публики Иоганн Тролльман был дисквалифицирован по идеологическим причинам. Как и многие, он пытался выкупить жизнь своей семьи службой в армии. В конце концов его убили в концлагере. Демонстрация лояльности не работала.

Арестованные цыгане, включая представителей среднего класса, ждут отправки в концлагерь.

«Ностальгия – это роскошь для других»

Эмиль Крист (на фото с двоюродной сестрой) так же, как и несколько десятков других цыган-военнослужащих, зря попытался выкупить жизнь семьи верной службой Германии. С его семьёй произошло то же, что с большинством цыганских семей, где солдат не было

Освальд Винтер в наивной вере, что лояльность спасет его семью, фактически выдал родных на смерть и сам выжил чудом.

Пожилая цыганка с двумя внучками на прогулке. Фотография тридцатых годов.

Дети кочевых синти водят хоровод.