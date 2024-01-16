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25 наглядных примеров, как сделать по-настоящему эффектные фотографии


Закадровые фотографии, которые раскрывают все хитрости получения эффектных фотографий.

Закадровые фотографии, которые раскрывают все хитрости получения эффектных фотографий.

Сегодня фотографии не делает разве что ленивый, но всё же среди огромного количества снимков есть настоящие произведения искусства. И немногие знают, что эффектные фотографии – это прежде всего упорный труд фотографов, которые обрабатывали их в различных графических редакторах. Но и это ещё не всё. Часто фотографам приходится применять не только фотошоп, но и смекалку. В этом обзоре 25 ярких примеров того, что иногда для действительно крутого фото нужно всего-то немного фантазии.

1. Немного таланта и годы практики


Вот так создаются фотошедевры.

Вот так создаются фотошедевры.

 

2. Настоящий профессионал своего дела


Фотография из серии «не верь своим глазам».

Фотография из серии «не верь своим глазам».

 

3. Принудительная перспектива


Создание зрительных иллюзий при помощи заранее подготовленных уменьшенных макетов.

Создание зрительных иллюзий при помощи заранее подготовленных уменьшенных макетов.

 

4. Работа со светом и объемом


От правильной работы со светотенью зависит восприятие объема.

От правильной работы со светотенью зависит восприятие объема.

 

5. Простота, как признак профессионализма


Простой секрет успешной фотографии.

Простой секрет успешной фотографии.

 

6. Знаменитая «опасная скала»


Правда которая остаётся за кадром великолепной фотографии.

Правда которая остаётся за кадром великолепной фотографии.

 

7. Удачный снимок


Чего только не сделаешь ради хорошего снимка.

Чего только не сделаешь ради хорошего снимка.

 

8. Создание фотоэффектов


Пар от вейпинга – отличное решение для создания оригинального фотоэффекта.

Пар от вейпинга – отличное решение для создания оригинального фотоэффекта.

 

9. Необычный фон


Только профессионал может делать фотографии с необычным задним фоном.

Только профессионал может делать фотографии с необычным задним фоном.

 

10. Просто фотошоп


Профессиональный фотографы творят чудеса.

Профессиональный фотографы творят чудеса.

 

11. Игра с тенью


Виртуозная игра с тенью в портретном снимке.

Виртуозная игра с тенью в портретном снимке.

 

12. Настоящий гангстер


Немного фантазии и капельку везения.

Немного фантазии и капельку везения.

 

13. Не верь всему, что видишь!


Вот почему не стоить доверять фотографиям.

Вот почему не стоить доверять фотографиям.

 

14. Шедевр от гениального фотографа


Закадровая фотография, которая раскрывает хитрости получения идеальной фотографии.

Закадровая фотография, которая раскрывает хитрости получения идеальной фотографии.

 

15. Вот что обычно остается за кадром


Лёгкое решение проблем мужчин невысокого роста…

Лёгкое решение проблем мужчин невысокого роста…

 

16. Влюблённая парочка


Так создается эффектная фотография.

Так создается эффектная фотография.

 

17. Необычный ракурс


Нестандартное виденье ситуации.

Нестандартное виденье ситуации.

 

18. За кадром все не так эстетично...


Реклама брендового парфюма.

Реклама брендового парфюма.

 

19. Все гораздо проще, чем кажется


Иногда для создания крутой фотографии нужно просто проявить немного фантазии.

Иногда для создания крутой фотографии нужно просто проявить немного фантазии.

 

20. Свадебная фотография


Как на самом деле создаются свадебные снимки.

Как на самом деле создаются свадебные снимки.

 

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