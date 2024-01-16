25 наглядных примеров, как сделать по-настоящему эффектные фотографии

Закадровые фотографии, которые раскрывают все хитрости получения эффектных фотографий.

1. Немного таланта и годы практики

Вот так создаются фотошедевры.

2. Настоящий профессионал своего дела

Фотография из серии «не верь своим глазам».

3. Принудительная перспектива

Создание зрительных иллюзий при помощи заранее подготовленных уменьшенных макетов.

4. Работа со светом и объемом

От правильной работы со светотенью зависит восприятие объема.

5. Простота, как признак профессионализма

Простой секрет успешной фотографии.

6. Знаменитая «опасная скала»

Правда которая остаётся за кадром великолепной фотографии.

7. Удачный снимок

Чего только не сделаешь ради хорошего снимка.

8. Создание фотоэффектов

Пар от вейпинга – отличное решение для создания оригинального фотоэффекта.

9. Необычный фон

Только профессионал может делать фотографии с необычным задним фоном.

10. Просто фотошоп

Профессиональный фотографы творят чудеса

11. Игра с тенью

Виртуозная игра с тенью в портретном снимке.

12. Настоящий гангстер

Немного фантазии и капельку везения.

13. Не верь всему, что видишь!

Вот почему не стоить доверять фотографиям.

14. Шедевр от гениального фотографа

Закадровая фотография, которая раскрывает хитрости получения идеальной фотографии.

15. Вот что обычно остается за кадром

Лёгкое решение проблем мужчин невысокого роста…

16. Влюблённая парочка

Так создается эффектная фотография.

17. Необычный ракурс

Нестандартное виденье ситуации.

18. За кадром все не так эстетично...

Реклама брендового парфюма.

19. Все гораздо проще, чем кажется

Иногда для создания крутой фотографии нужно просто проявить немного фантазии.

20. Свадебная фотография

Как на самом деле создаются свадебные снимки .