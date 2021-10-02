Верное средство избавиться от запаха чеснока изо рта, чтобы не краснеть перед окружающими

Среди нас есть много тех, кто неравнодушен к острой пище. Что может быть лучше, чем сытное блюдо, обильно приправленное чесноком? Проблема лишь в том, что после такого пира во рту остается стойкий и не очень-то приятный для окружающих запах. Благо, существует достаточно действенный способ избавиться от него, максимально эффективно и быстро.
Вкусно и полезно, но не очень приятно. /Фото: mykorus.ru.
Долгое время бытовал гастрономический миф о том, что стойкость запаха чеснока изо рта обусловлена в первую очередь тщательностью пережевывания блюда. Не так давно ученые провели эксперимент с желудочным зондом, накормив чесноком человека непосредственно через данное устройство. В итоге, запах изо рта оказался таким же, как если бы человек все это время жевал чеснок. Удалось выяснить, что «аромат» чеснока появляется из-за попадания серных соединений в легкие. Образуются они в свою очередь из-за процесса пищеварения.
Что может быть вкуснее. /Фото: yandex.ru.
Сразу после этого у экспериментаторов появилась идея, согласно которой предлагалось нейтрализовать неприятный запах изо рта при помощи подходящих химических элементов. Идеально с этой задачей справляться розмариновая кислота, вот только найти продукт питания, в котором ее содержалось бы достаточное количество для «убийства» чесночного запаха оказалось совсем не просто.
Поможет обычное яблоко. /Фото: idisciple.org.
Пойти пришлось самым «экстремальным» путем. Добровольцы просто если чеснок, в вслед за ним если разные продукты в которых есть упомянутое вещество (или его аналоги). Главная проблема была в том, что высчитать конкретное количество вещества необходимое для нейтрализации чесночного запаха было невозможно. Тем не менее такой деликатес был найден. Им оказались обычные яблоки. Достаточно съесть парочку для того, чтобы почти гарантированно избавить свою ротовую полость от последствий поедания чеснока.
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