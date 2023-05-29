Фатальная инсомния: катастрофы, которые произошли из-за нехватки сна

Любой, кому приходилось идти на работу после бессонной ночи знает, что нет более изощренного испытания для невыспавшегося человека, чем попытки сосредоточиться на важном предмете. Налитые кровью глаза не могут замечать детали, взбудораженный стрессом мозг ищет самый простой путь или вовсе отказывается подчиняться приказам, а тело мечтает только о том, чтобы принять горизонтальное положение. Такая ситуация может быть даже немного комичной, особенно для офисных работников, но когда речь заходит об ответственных профессиях, тут не до шуток. Случаи, когда жизни людей становились платой за усталость — далеко не единичны. Мы нашли 10 катастроф недавнего прошлого, которые произошли по причине банальной усталости.



Крушение корабля Эксон Вальдез

Чернобыль

Три-Майл-Айленд

Катастрофа шаттла Challenger

Рейс American Airlines 1420

Крушение на Канадской национальной железной дороге

Air France Flight 447

Крушение поезда метро на станции Spuyten Duyvil

Крушение поезда в Сэлби

Сон за рулем