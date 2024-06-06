Как снизить потребление сахара, не изменяя пищевым привычкам

В один прекрасный день вы можете, сдав анализ крови, с прискорбием обнаружить, что показатель глюкозы натощак повышен. А это значит, что отныне придётся снизить потребление сахара. Как это сделать максимально безболезненно, не изменяя своим пищевым привычкам, расскажет этот материал.







1. Стевия вместо сахара

2. Читайте состав продуктов

3. Пейте больше воды

4. Спите достаточно

5. Смиритесь, что фрукты – это не ЗОЖ

Здоровье дороже.Сахарозаменители не поднимают сахар в крови.И если в девяностые они имели тошнотворный привкус (культовый ксилит и ему подобные), то сейчас найдены отличные растительные аналоги подсластителей. И лучший из них – стевия. Просто покупайте сладости на ней или купить её саму и пеките десерты с ней. Например, йогурт «Экспонента» — это высокобелковый продукт на стевии.Упс, нашлось на полке с ЗОЖ-продуктами.Если необходимо ограничение сахара, придётся выбирать продукты с наименьшим количеством сахарозы или фруктозы. Придётся немного поштудировать интернет, чтобы научиться пересчитывать граммы сахарозы/фруктозы/декстрозы/мальтозы и всех прочих «-оз» на 100 граммов в чайных ложках. И покупать только те продукты, где глюкозы будет менее чайной ложки. Напоминаем, что сахар содержится в хлебе, сосисках, колбасах, кетчупе, всём, что есть картошка и многом другом «несладком». Одним словом, штудировать придётся долго.Вопрос жизни и смерти порой.Если пить достаточное количество воды в сутки, то глюкоза будет корректно «вымываться» из организма. Более того. Когда мы на лёгком стрессе, организм может случайно ошибочно принять жажду за голод. Так что очень важно пить 1,5 (или более) литра чистой воды в сутки, если по сахару в крови возникли вопросики.Недосып ведёт к диабету.«Совы»-радикальщики, которые считают, что «живём только раз!» и что «а Леонардо Да Винчи спал 15 минут каждые 4 часа и был гением!», покинули чат, а с оставшимися продолжим. Взрослый человек должен спать минимум 6 часов. 7 будет лучше. Трудоголики и достигаторы (не илонмасковского уровня дохода, сорян), которые спят 4 часа в сутки, у нас для вас плохая новость: если не выспаться, начинает перевырабатываться такой гормон, как грелин, который повышает аппетит. И будет очень трудно не налечь на углеводы.Смиритесь с фактом науки.Все фрукты содержат фруктозу, у них, как правило, высоких гликемический индекс. Сколько уже поколений худеющих на «яблочной диете» заработали диабет 2 типа. Налегайте на белок и продукты животного происхождения: так вы будете сыты и сахар в крови придёт в норму даже за неделю. Не верите — проверьте.