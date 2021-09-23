Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом (или хотя бы дачу), вырастить сына (или дочь), ну и посадить деревце (или куст) у себя на участке…
А если он еще и мастер — то обязательно должен сделать слесарные тиски.
А мы вам поможем в этом. В сегодняшней статье рассмотрим один из вариантов самодельных тисков для домашней мастерской, которым поделился автор YouTube канала Creative Tools Union.
Из основных материалов нам потребуются:
- строительный уголок;
- листовой металл;
- квадратный пруток;
- ходовой винт с направляющей гайкой.
Благодаря универсальной опорной платформе, самодельные тиски можно закрепить как на столе, так и на вертикальной стойке с монтажной площадкой.
Основные этапы работ
Первым делом нужно будет сделать подвижную часть тисков. Для этого отрезаем два куска строительного уголка одинаковой длины.
Один уголок оставляем как есть, а второй нужно немного доработать — отрезаем от него одну из полок по всей длине. Получившуюся полосу привариваем к первому уголку.
На следующем этапе надо будет сделать основание тисков. Из листового металла вырезаем пластину, и по центру вырезаем квадратное отверстие. Привариваем направляющую гайку для ходового винта. Зачищаем сварные швы.
После этого привариваем к основанию тисков боковые стенки и верхнюю часть. В результате у нас должен получиться корпус.
К торцу подвижной части привариваем квадратную металлическую пластину, предварительно просверлив в ней круглое отверстие под ходовой винт.
В завершении останется только изготовить прижимные губки. Для этого автор использовал квадратный пруток.
Отрезаем две заготовки одинаковой длины, и на рабочей стороне делаем насечки. Потом привариваем к подвижной и неподвижной части самодельных тисков.
Зачищаем сварные швы болгаркой. При желании слесарные тиски можно покрасить. На конце винта крепим вороток.
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