Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом (или хотя бы дачу), вырастить сына (или дочь), ну и посадить деревце (или куст) у себя на участке…

А если он еще и мастер — то обязательно должен сделать слесарные тиски.

А мы вам поможем в этом. В сегодняшней статье рассмотрим один из вариантов самодельных тисков для домашней мастерской, которым поделился автор YouTube канала Creative Tools Union.

Из основных материалов нам потребуются:

строительный уголок;

листовой металл;

квадратный пруток;

ходовой винт с направляющей гайкой.

Благодаря универсальной опорной платформе, самодельные тиски можно закрепить как на столе, так и на вертикальной стойке с монтажной площадкой.

Основные этапы работ

Первым делом нужно будет сделать подвижную часть тисков. Для этого отрезаем два куска строительного уголка одинаковой длины.

Один уголок оставляем как есть, а второй нужно немного доработать — отрезаем от него одну из полок по всей длине. Получившуюся полосу привариваем к первому уголку.

На следующем этапе надо будет сделать основание тисков. Из листового металла вырезаем пластину, и по центру вырезаем квадратное отверстие. Привариваем направляющую гайку для ходового винта. Зачищаем сварные швы.

После этого привариваем к основанию тисков боковые стенки и верхнюю часть. В результате у нас должен получиться корпус.

К торцу подвижной части привариваем квадратную металлическую пластину, предварительно просверлив в ней круглое отверстие под ходовой винт.

В завершении останется только изготовить прижимные губки. Для этого автор использовал квадратный пруток.

Отрезаем две заготовки одинаковой длины, и на рабочей стороне делаем насечки. Потом привариваем к подвижной и неподвижной части самодельных тисков.

Зачищаем сварные швы болгаркой. При желании слесарные тиски можно покрасить. На конце винта крепим вороток.