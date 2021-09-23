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Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом (или хотя бы дачу), вырастить сына (или дочь), ну и посадить деревце (или куст) у себя на участке… 

А если он еще и мастер — то обязательно должен сделать слесарные тиски. 

А мы вам поможем в этом. В сегодняшней статье рассмотрим один из вариантов самодельных тисков для домашней мастерской, которым поделился автор YouTube канала Creative Tools Union.

Из основных материалов нам потребуются:

  • строительный уголок;
  • листовой металл;
  • квадратный пруток;
  • ходовой винт с направляющей гайкой.

Благодаря универсальной опорной платформе, самодельные тиски можно закрепить как на столе, так и на вертикальной стойке с монтажной площадкой. 

Основные этапы работ

Первым делом нужно будет сделать подвижную часть тисков. Для этого отрезаем два куска строительного уголка одинаковой длины. 

Один уголок оставляем как есть, а второй нужно немного доработать — отрезаем от него одну из полок по всей длине. Получившуюся полосу привариваем к первому уголку. 

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

На следующем этапе надо будет сделать основание тисков. Из листового металла вырезаем пластину, и по центру вырезаем квадратное отверстие. Привариваем направляющую гайку для ходового винта. Зачищаем сварные швы.

 

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

После этого привариваем к основанию тисков боковые стенки и верхнюю часть. В результате у нас должен получиться корпус. 

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

К торцу подвижной части привариваем квадратную металлическую пластину, предварительно просверлив в ней круглое отверстие под ходовой винт. 

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

В завершении останется только изготовить прижимные губки. Для этого автор использовал квадратный пруток. 

Отрезаем две заготовки одинаковой длины, и на рабочей стороне делаем насечки. Потом привариваем к подвижной и неподвижной части самодельных тисков.

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

Зачищаем сварные швы болгаркой. При желании слесарные тиски можно покрасить. На конце винта крепим вороток. 

Мощные слесарные тиски для мастерской: как сделать их самостоятельно

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