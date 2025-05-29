Как выглядил сухпай Рейха

Солдаты Третьего Рейха с 1942 года обеспечивались стандартным пайком, так называемой «Нормой питания для войны». Судя по особой директиве, предписывающей немецким солдатам добывать пропитание и на стороне, пайка явно не хватало.



По сохранившимся до наших дней мемуарам начальника штаба группы «Юг» стало известно, что нормы питания офицеров и рядовых бойцов были практически одинаковыми. Правда, в командирскую пайку входил еще и коньяк. Днем полевая кухня снабжала солдат супом. Вечером, на ужин, чаще всего был только черствый солдатский хлеб и копченая колбаса. На марше каждой части предписывалось иметь запас еды на три дня в расчете на одного бойца.

Кроме того, каждый солдат нес с собой половинный рацион НЗ, дополнительный НЗ хранился полевой кухней.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!