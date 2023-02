Время не лечит: как меняются люди за 30 лет

В далеком 1982 году фотограф Барбара Давац сделала снимки 12 молодых пар. Она вряд ли представляла, что ее маленький личный проект перерастет в большое исследование, которое продлится целых 30 лет.







Тогда Барбара фотографировала своих героев на светло-сером фоне, при этом они смотрели строго в камеру. Годы спустя, в 1988, 1997 и 2014 году, фотограф снова связывалась с героями своих фотографий и вновь делала их портреты в таких же условиях. Некоторые пары распадались, другие с течением времени становились только крепче. На снимках четко видно, что с годами менялась не только внешность, но и позы, взгляды, то, как люди на фотографиях презентовали себя фотографу и всему миру. С кем-то на портретах появлялись дети, кто-то приходил с другими партнерами, некоторые, к сожалению, порой приходили совершенно одни.







Кэрол и Серж (1982) >>> Кэрол и Серж (1988) >>> Кэрол и Серж (1997) >>> Кэрол и Серж (2014).







Бени и Энди (1982) >>> Бени, Шарлотт, Лу-Салом и Натали (2014) >>> Андрэа, Анна, Лэйла и Энди (2014).







Бьянка и Эрнесто (1982) >>> Бьянка и Эрнесто (1997) >>> Бьянка и Карло (2014).







Рико и Тициана (1982) >>> Тициана и Рико (1988) >>> Тициана (2014).



Не раскрывая какую-либо личную информацию, серия As Time Goes By («Со временем») раскрыла целый спектр физических и биографических изменений. В ней рассказывается о самой жизни: о встречах, разлуках, о старении, потерях и даже немного о генетической наследственности. Фотографии стали основой для издания целой книги, которая на первый взгляд кажется очень-очень простой. Но, как и жизнь обычного человека, полна абсолютно неожиданных поворотов.







Фабиан и Регула (1982) >>> Фабиан и Регула (1988) >>> Вимбаи, Регула и Лукас (1997) >>> Фабиан (2014).







Лили и Франческа (1982) >>> Лили и Франческа (1988) >>> Франческа и Лили (1997).







Франц и Маттиас (1982) >>> Франц и Рафаэль (1988).







Франц и Маттиас (1982) >>> Зонхильд и Маттиас (1988) >>> Зонхильд и Маттиас (1997) >>> Зонхильд и Маттиас (2014).







Барбара и Саша (1982) >>> Саша и Барбара (1988) >>> Саша с семьей (1997) >>> Саша с семьей (2014) >>> Барбара и Бэла (2014).



