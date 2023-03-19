20 по-настоящему шокирующих фактов о человеческом теле, не рекомендованных слишком впечатлительным л
Однако существуют некоторые медицинские подробности и заболевания, узнав о которых, вы решите, что без этих сведений вы вполне могли бы обойтись.
1. Почти каждая жидкость вашего тела в какой-то мере состоит из крови. Ваши слёзы, молоко, пот — всё это кровь.
2. Меланомы могут быть маленькими и бледными, и на непрофессиональный взгляд порой выглядят простыми веснушками. Однако некоторые виды меланом являются самым летальным из всех видов рака. Проверьте здоровье.
3. Если бы клетки стенок вашего желудка постоянно не восстанавливались, вы бы переварили сами себя.
4. В ресницах и порах лица большинства взрослых людей живут микроскопические клещи демодексы и питаются отмершими клетками кожи.
5. Если получить удар в грудь в определённой точке в определённый момент времени может случиться сотрясение сердца. Такой удар вызывает задержку сердечных сокращений (прерывает сердечный ритм). Так что да, вы можете умереть от удара в грудь.
6. Внутри человеческого тела живёт огромное количество микроорганизмов. Долгое время считалось, что количество микробов в десять раз превышает количество клеток, однако недавние исследования показали, что их соотношение примерно равно.
7. Благодаря действию фермента теломераза ваши клетки становятся бессмертными, но он практически перестаёт вырабатываться после рождения. Раковые клетки могут реактивировать его производство, чтобы делиться бесконечно.
8. Если вам не повезло, то в вашем мозге могут иметься белки, имеющие неправильную структуру — прионы. Под их воздействием остальные белки тоже могут изменить структуру, и тогда вы умрёте (после того, как сойдёте с ума).
9. Благодаря особой природе кровоснабжения человеческого носа и окружающей области, ретроградные инфекции из носовой области могут распространиться на мозг. Простым языком: теоретически, выдавливание прыща на носу может убить вас.
10. Наш организм производит около двух литров слюны в день.
11. В вашем теле живёт больше бактерий и других микроорганизмов, чем людей на всей нашей планете.
12. Роды после смерти случаются, если газы внутри мёртвой беременной женщины выталкивают плод наружу (естественно, тоже мёртвый).
13. Каждую минуту ваше тело производит раковые клетки. Однако их появление не приводит к раку, потому что ваша иммунная система разрушает их.
14. Ваш глаз не распознаётся вашим телом как собственный орган. Другими словами, если бы не было барьера, защищающего глаз от иммунной системы, ваши лейкоциты атаковали бы его. Говоря научным языком, ваш глаз имеет иммунные привилегии.
15. Рефлекс Лазаря наблюдается у недавно умерших людей, когда мозг уже мертв, а некоторые органы и нервы еще обеспечены кислородом. Мертвец может поднять руки и сложить их на груди, как у египетских мумий.
16. Аневризм, или расширение сосуда может убить вас совершенно неожиданно в течение нескольких секунд. Даже если вы молоды и здоровы.
17. Внутреннее обезглавливание, также известное как ортопедическое обезглавливание. Череп как бы «снимается» от позвоночника, но всё остальное остаётся нетронутым. Вызывает немедленную смерть в 70% случаев.
18. Единственный способ почувствовать какой-то запах — молекулы этого объекта должны соприкоснуться с внутренней поверхностью вашего носа. То есть да, ваши худшие опасения подтверждены.
19. Кал новорожденного младенца калом не считается. Его называют меконий и состоит он из проглоченных во время нахождения внутри матки волосинок, ресничек, клеток кожи и тому подобного.
20. Во время трансплантации неработающую почку обычно не удаляют, и в результате у вас на самом деле остаётся три почки.
21. Дермоидная киста — киста, внутри которой содержатся волосы, волосяные фолликулы и сальные железы. Иногда в ней могут находиться также зубы, глаза и другие части тела.
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