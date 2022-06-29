Как вернуть белоснежный цвет белью

Если со временем белое бельё пожелтело, то ему ещё можно вернуть белоснежный цвет. Попробуйте этот гипоаллергенный рецепт — в нём не используется ни нашатырный спирт, ни белизна.
Наберите 2 л тёплой воды. Рецепт работает только в тёплой воде, а не в холодной! В воде растворите 2 ст. л. кальцинированной соды и 1 ст. л. аптечной перекиси водорода 3 %.
Замочите вещи минимум на 5-6 часов, а лучше — на ночь. На следующий день постирайте в машинке, как обычно.
Белье снова будет идеальным, белоснежным, без пятен и желтизны!
Подробнее о том, как отбелить бельё, смотрите в видео ниже:
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