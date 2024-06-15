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Как почистить слив не разбирая сифон

Не спешите разбирать сифон, вызывать сантехника или покупать дорогие химические средства в магазине. Вы можете прочистить засор в раковине самостоятельно! И для этого потребуется только 1 вещь. И её можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине!
Это хомут или кабельная стяжка. Прочистите засор в раковине без каких-либо сложностей!



Как почистить слив, не разбирая сифон

Прочистка засора с помощью хомута


Возьмите 1 кабельную стяжку (хомут). С помощью маникюрных ножниц сделайте частые надрезы с одной и другой стороны.

Как почистить слив, не разбирая сифон

Перекрутите хомут, чтобы зубчики стали более видны. Вот как это должно выглядеть:

Как почистить слив, не разбирая сифон

Опустите хомут в слив. Прокрутите и вытяните.

Как почистить слив, не разбирая сифон

Очистите хомут от волос и грязи. Повторите так несколько раз, пока весь засор не уйдёт.

Как почистить слив, не разбирая сифон

Это безумно просто, но ведь работает! Если у вас засорилась раковина, то прочистить её не составит никакой трудности даже женщине.
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Слив
чистка

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