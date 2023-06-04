Жизнь среди альпак

В 2009 году 46-летняя жительница Англии приехала в Португалию и начала разводить альпак. Что из этого вышло и чем альпака лучше коровы — узнаем в сегодняшнем репортаже.







1. Альпакá — домашнее парнокопытное животное и является частью семейства верблюдовых Южной Америки. Обычно их разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). (Фото Rafael Marchante | Reuters):







2. На ферме царит полное взаимопонимание. Португалия. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







3. Настоящая модель, позирует. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







4. Альпаки стали домашними около 6 000 лет назад, их одомашнили и стали разводить индейцы Перу. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







5. Выпас Альпак. Пости, как коровы. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







6. Работа, которая приносит удовольствие — мечта любого сознательного человека. И это как раз тот самый случай. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







7. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







8. В природе существует два вида альпак, которые отличаются только по внешнему виду шерсти. Португалия. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







9. Они и правда немного похожи на верблюдов. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







10. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







11. Рост альпак не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов и обладают мягким и длинным руном (по бокам его длина достигает 15—20 см.). (Фото Rafael Marchante | Reuters):







12. На сегодняшний день в высокогорном поясе Южной Америки обитает около трех миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







13. Альпаки возле фермы. Португалия. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







14. Но работа с животными приносит бывшей англичанке не только удовольствие. Мех альпак очень стойкий и не имеет жира, поэтому изделия из него долго не загрязняются. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпак, особенно с шерстью детёнышей альпак. Она в 7 раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







15. Из шерсти альпак делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха — предметы для дома. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







16. У Лизы есть 14 альпак на ферме, и они производят около 50 килограммов шерсти в год. (Фото Rafael Marchante | Reuters):

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17. Веретено. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







18. Готовый для продажи продукт. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







19. Шерстяные фигурки. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







20. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







21. Так выглядит, пожалуй, лучшая шерсть в мире — шерсть альпак. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







22. Вот такие они, альпаки. Милые и полезные домашние животные. Португалия. (Фото Rafael Marchante | Reuters):







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