Как украсить дом этой весной

Наконец-то весна!

Вы уже убрали одеяла, пальто и ботинки?

Вы наверняка чувствуете себя счастливее. Это заметно по вашей манере одеваться: теперь вы используете более яркие цвета, легкую одежду и смелые аксессуары.

И ваш дом ничуть не хуже: его нужно одевать так же ярко, как вы себя чувствуете.

Вот почему мы предлагаем вам несколько советов, как сделать так, чтобы ваш дом был пропитан весенней красотой.

Они главные герои весны и лучший ресурс для оживления вашего пространства. Декоративные элементы, такие как вазы, растения, фольга, стоят не очень дорого, и результат очень приятный.Конечно, вы можете добавить цветы в текстиль с рисунком. Их очень просто согласовать, вам просто нужно сочетать их с простыми дополнениями или наоборот.Например, мы выбрали простые подушки и плед для этого комплекта постельного белья: таким образом мы усиливаем оттенки принта и снижаем насыщенность композиции.Например, синие и оранжевые цвета придадут вашей спальне дополнительную радость.Там, где раньше царил серый цвет, теперь вы можете украсить покрывало цветами и весенними тонами.Возможно, вы не очень любите цветы, это не имеет значения. Все, что говорит о природе (например, листья, весенние текстуры и легкие ткани …), освежит наш дом.Папоротники в моде и останутся здесь навсегда.Этот набор (покрывало + подушки) показывает нам самое элегантное лицо природы, а также имеет экологически чистый вид.Замена зимних одеял на более легкий и красочный плед станет самым надежным средством, позволяющим забыть о зиме.Используйте такие материалы, как хлопок, лен или бамбук.Они не дают ощущения тепла и идеально подходят для того, чтобы укутать ноги, если по вечерам будет прохладно.Кроме того, если мы будем использовать подходящие подушки, трансформация гарантирована.Дома все происходит так же, как и в одежде, когда наступает жара, вы решаетесь сочетать гораздо больше: смешиваете цвета, полосы, горошек, принты…В этом покрывале нам нравится сочетание полос и крупных цветов. Пастельные тона делают ансамбль очень свежим.Используйте его в простых, узорчатых изделиях, в аксессуарах…Он отлично подойдет, если вы живете в светлых тонах, а зимой обычно используете бежевый или светло-серый.Перемены вам понравятся, и вы будете повторять их из года в год.Если вам нравится прохладная и непринужденная обстановка, белый цвет — наш цвет и в эти месяцы.Имейте в виду, что он должен приобретать текстуру и подчеркивать свою индивидуальность с помощью самых натуральных волокон.Подушки идеально подходят для главной роли в этой игре тонкости и элегантности.Остановитесь на цвете льна, это сочетание никогда не утомит вас.Будь то белый, бежевый или светло-серый, мы можем придать им оттенок летнего колорита.В спальне мы можем добиться этого эффекта с помощью простыней. Купите яркие и узорчатые, если ваше покрывало однотонное, вырез из простыни и подушки с рисунком станут идеальным весенним украшением для этих месяцев.Что очень важно: смена одежды на хлопчатобумажную и льняную является обязательной.