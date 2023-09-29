Откуда на самом деле появились овеянные легендами большие мейн-куны

На сегодняшний день мейн-кун входит в пятерку самых крупных пород кошек, гордо располагаясь на третьем месте. Крупнее его только породы саванна и чаузи, сразу после пушистого красавца по массогабаритным параметрам идут рэгдолл и сибирская кошка cаванна (гибридная порода). Масса мейн-кунов может достигать 10-12 кг при здоровом питании. При этом популярная порода является еще и одной из самых красивых. Но откуда и как она появилась?
Одна из самых больших пород. |Фото: krasivosti.pro.
Порода мейн-кун обросла множеством легенд. Те, кто совсем не знаком с родословной кошки, часто ошибочно полагают, что она какая-то азиатская. На самом деле мейн-кун – это североамериканская порода, название которой происходит от двух слов: названия американского штата Мэн (англ. «Maine») и английского «racoon» - енот. На сегодняшний день мейн-кун считается старейшей американской породой. Сертифицирована она была в 1900 году. Собственно, на этом какая-либо конкретика о происхождении пушистых проказников фактически заканчивается…
Штат Мэн - это здесь. |Фото: wikipedia.org.
Совершенно очевидно, что порода мейн-кун существовала некоторое время до 1900 года. Первое упоминание породы в литературе относится к 1861 году. В тот год в США вышла статья о красивейшем коте по кличке Капитан Дженкс с корабля «Морская лошадь». Достоверно известно, что в том же году мейн-кун впервые участвовал на кошачьих выставках в Нью-Йорке и Бостоне. Там порода произвела настоящий фурор. Первые стандарты породы были записаны в Америке в 1967 году. С этого момента к породе приходит популярность. Однако, как и откуда эти коты появились, мы не знаем.
Вторая часть названия в честь енота... |Фото: kartinkin.net.
Существует множество версий о том, как появились мейн-куны и ни одна из них на сегодняшний день не является бесспорной. Кто-то считает, что мохнатый американский кот – это одомашненная дикая разновидность. Кто-то думает, что мейн-кун был выведен благодаря скрещиванию норвежской лесной и сибирской породы после того, как их привезли в Новый Свет на рубеже XVII-XVIII веков. Скорее всего точно выяснить историю происхождения этих замечательных котов не получится уже никогда.
Откуда взялась порода - не известно. ¦Фото: novate.ru
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