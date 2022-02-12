Мамин секрет, как приготовить рулет из лаваша с румяной корочкой

Рулет из тонкого лаваша с румяной корочкой.
Летом совсем не хочется стоять у плиты, поэтому на заметку обязательно нужно взять быстрый и вкусный рецепт. Рулеты из тонкого лаваша – настоящее объедение, они придутся по душе и взрослым, и детям. Это блюдо готовится буквально за 20 минут и станет отличной закуской для пикника или даже альтернативой полноценному ужину.
Приготовить рулеты из тонкого лаваша – задача, с которой справится даже школьник. В этом рецепте приведен перечень ингредиентов, которые можно заменять и дополнять по своему усмотрению. Чаще всего хозяйки готовят такие рулеты из всего, что есть в холодильнике – подойдет любое мясо, сыр и овощи. По желанию можно приготовить и вегетарианский вариант.
Курица, ветчина и сыр для начинки.
Для приготовления рулетов из тонкого лаваша вам понадобятся:
Лаваши – 2 шт.
Курица (филе) – 350 г
Ветчина или бекон – 100 г
Твердый сыр или моцарелла – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Свежие овощи (помидор, сладкий перец, салат латук)
Маринованные огурцы
Майонез
Зелень
Тонкий лаваш для рулета.
Способ приготовления прост.
Вначале нужно отварить или обжарить кусочками куриное филе до готовности.
Затем подготовить начинку: нарезать мясо, сыр, овощи, мелко порубить зелень, и перемешать все вместе.
Лаваш раскрыть, смазать небольшим количеством майонеза, выложить начинку, свернуть рулетом.
Готовые рулеты выложить на пергамент, смазать сверху яйцом, накрыть противень фольгой и запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Готовые рулеты подать к столу теплыми.
Мясные рулеты с румяной корочкой.
Если вы собираетесь на пикник, то такие рулеты можно приготовить и на мангале. Для этого нужно заранее приготовить курицу и взять с собой все ингредиенты. Обжаривать рулеты в этом случае нужно, не смазывая яйцом.
Важно: рулеты нужно приготовить непосредственно перед запеканием или обжариванием на решетке, поскольку, если приготовить их заранее, лаваш отсыреет от майонеза и начинки, и хрустящая корочка не получится.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии