Как пенис Наполеона Бонапарта пересёк океан и вернётся ли обратно во Францию

История украденной части тела Наполеона.
В 1977 году за отрезанный пенис Наполеона Бонапарта (или, по крайней мере, что таковым считалось) заплатили совершенно баснословную по тем временам сумму - 3000 долларов. Однако тот путь, который этот экспонат проделал за время своего существования, возможно, даже еще более удивителен.
Считается, что пенис отрезал доктор, проводивший вскрытие Наполеона. Тогда, врачи (а их присутствовало несколько) не только установили причину смерти полководца - рак желудка, но и вырезали сердце и желудок. Эти органы были помещены в серебряные вазы и похоронены вместе с самим императором в саркофаг, который и теперь находится в париже в Доме инвалидов.
Наполеон I Бонапарт.
Однако существует мнение, что доктор отрезал тогда не только эти два органа и Наполеона похоронили... не полностью. Вскрывать саркофаг никто на сегодняшний момент не позволит, поэтому спекулировать на этой теме можно бесконечно. Так или иначе, история этого экспоната утверждает, что тогда врач Франческо Антоммарки украдкой от других врачей отрезал также пенис Наполеона и скрыл его от своих коллег. По крайней мере, об этом написал камердинер Наполеона в своих мемуарах.
Саркофаг, в котором хранится тело Наполеона Бонапарта.
Далее упоминание о пенисе Наполеона появляется в заявлениях аббата Виньяли, живущего на Корсике. Он утверждал, что обладает частью личных вещей полководца и тем самым очень важным органом. После смерти аббата все еще состояние, включая эту коллекцию раритетов, перешло сестре аббата. От сестры - ее сыну. И именно он, Шарль Мари Джианеттини в 1916 году сделал полный перечень всех реликвий, которые ему достались от дядюшки.
Фото, предоставленное Тони Перроттетем.
Коллекция эта была достаточно внушительной, а сам Шарль решил, что хватит передавать ее по наследству, пора делу дать ход и обменять ее на приличную сумму. Так пенис был, среди прочего, продан книготорговцам братьям Мэггс и отправился через весь континент в Лондон. Братья также не стали хранить реликвию у себя и продали ее еще раз - его приобрела известная компания, занимавшаяся продажей книг. Тогда, в 1924 году, эта покупка обошлась в 400 фунтов стерлингов, что было внушительной суммой. И тогда же пенис впервые был представлен на обозрение общественности - его выставили в Музее французского искусства в Нью-Йорке.
Статуя Наполеона Бонапарта.
20 лет спустя компания перепродала пенис американскому коллекционеру Дональду Хайду - и это маленький экспонат отправился в путь через Атлантику на другой континент. Еще четверть века спустя, после смерти Дональда, его вдова продала реликвию (равно как и другие экспонаты из коллекции личных вещей Наполеона) другому коллекционеру - Брюсу Гимельсону.
Наполеон в 1806 году. Фрагмент(XIX век).
Брюс Гимельсон также решил продать свои владения и выставил их на аукцион Кристи, однако наотрез отказался продавать свою коллекцию по частям, запросив за все баснословные деньги. Аукцион не пошел на такую сделку, и Гимельсон попытался самостоятельно найти покупателя для всего этого добра. Увы, тщетно. Даже правительство Франции отказалось покупать у него личные вещи Наполеона - то ли доказательства их происхождения были недостаточно убедительными, то ли цена была не очень адекватной. Так или иначе, почти десять лет безуспешных попыток продать коллекцию привели Гимельсона все же к решению поделить ее на части и продать экспонаты отдельно. За всё про всё он получил 100 тысяч долларов.
Смерть Наполеона. Чарль де Стубен (1828).
Тогда пенис выкупил американский уролог Джон Латтимер - это именно он заплатил за него 3000 долларов. Как он говорил, ему не хотелось, чтобы недобросовестные люди навредили этой важной исторической реликвии. Латтимер хранил пенис в специально созданной для этого экспоната стеклянной шкатулке до самой своей смерти (2007 год). Шкатулка эта стояла под кроватью врача, и, чтобы избежать пересудов тех самых "недобросовестных людей," Латтимер наотрез отказывался показывать пенис Наполеона посторонним людям.
Наполеон на смертном одре. Верне (1826).
После смерти Латтимера Пенис Наполеона перешел по наследству дочери доктора, которая решила не церемониться с этим драгоценным экспонатом и продать его. Она запросила 100 тысяч долларов (против 3 000, за которые он был куплен) - и это была сумма не за всю коллекцию, а только за сам пенис. При этом сделать анализ ДНК, который на сегодня уже возможно сделать и, соответственно, можно подтвердить, действительно ли этот экспонат является тем, чем заявляется, она отказалась. Стоит ли тогда удивляться, что покупателей на столь сомнительную покупку не нашлось?
Раритет - предполагаемый пенис Наполеона Бонапарта.
Одним из тех немногих, кто видел этот экспонат своими собственными глазами, стал Тони Перроттет, автор биографии Наполеона. В своей книге он описал эту реликвию как "очень маленький,буквально размером пальчик ребенка, кусочек сморщенной кожи бежевого цвета с беловатыми прожилками." После такой "рекламы" у этого экспоната, возможно, будет и того меньше потенциальных покупателей.
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