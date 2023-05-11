В Испании есть город под скалой, где люди живут с каменного века

Городишко Сетениль-де-лас-Бодегас, в котором проживает около трёх тысяч человек, целиком расположен под нависающей скалой. Многие из горожан живут в домах, прорубленных непосредственно в скале, то есть в искусственных пещерах. Это обеспечивает настолько удобное и уютное убежище, что учёные уверены, что люди селятся в этой скале со времён каменного века и жизнь тут никогда не прерывалась. Белые стены домов, буйная зелень, великолепная нависшая скала — что тут скажешь, жизнь как у Христа за пазухой.

Сетениль-де-лас-Бодегас

ФОТО: WALDO MIGUEZ / PIXABAY



ФОТО: WALDO MIGUEZ / PIXABAY

ФОТО: WALDO MIGUEZ / PIXABAY

ФОТО: ALEJANDRO CUENCAC / PIXABAY

ФОТО: ANTÓNIO CASCALHEIRA / PIXABAY

ФОТО: MAKALU / PIXABAY

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