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Как отбелить вещи прямо в стиральной машине

Со временем любые белые вещи становятся желтоватыми, застиранными, на них появляются невыводимые пятна. Чтобы вернуть им былую белизну, постирайте их в машинке с порошком и дополнительными, вспомогательными, отбеливающими средствами.

Как отбелит вещи прямо в стиральной машине

В лоток высыпьте обычный порошок + 100 мл перекиси водорода 3 % (1 пузырёк) + 100 мл нашатырного спирта (можно отмерить в том же пузырьке, где была перекись).

Как отбелит вещи прямо в стиральной машине

Включите цикл стирки. Дождитесь, пока вещи пропитаются водой и нагреются (стирка при температуре 60 градусов), затем нажмите на паузу. Оставьте машинку в таком виде на полчаса. Затем, по истечении указанного времени, запустите цикл стирки снова. Это не наносит никакого вреда машинке!
Высушите и прогладьте вещи. Они будут такими же белоснежными, какими были когда-то!

Как отбелит вещи прямо в стиральной машине

Подробнее о том, как отбелить белые вещи в машинке, смотрите в видео ниже:


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отбеливаниеВещи
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