Лучшие породы собак-психологов

Когда вам грустно, нет ничего лучше, чем провести время с друзьями и семьей, которые смогут вас взбодрить. Однако животные также могут поддержать вас в трудный момент и послужить психологической помощью.
В некоторых странах используют пет-терапию, которая заключается в том, что собаки помогают тем, кто пережил сильный стресс или пытается с ним справиться. Согласно исследованиям, животные могут помочь устранить тревогу и депрессию у людей. Так что, если вам нужна психологическая поддержка – заведите собаку, причем не обязательно покупать ее, достаточно забрать животное из приюта.
Собака и человек
Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что есть определенные породы собак, которые считаются наиболее эффективными в роли психологической помощи, особенно при стрессе и тревоге.
Перед тем, как выбрать собаку, которая бы смогла помочь вам или вашим близким, стоит немного изучить данную тему. Особенно обратите внимание на некоторые качества, которыми должна обладать такая собака.
Вот эти качества:
* Собака должна быть спокойной и ласковой
* Она должна адаптироваться к разным условиям
* Хорошо, если собаку легко дрессировать
* Она должна обеспечивать безопасность и надёжность
* Хорошо, когда собака бодрая и любит играть.
Вот 6 пород собак, которые идеально подойдут для психологической поддержки:
Золотистый ретривер
Это, возможно, самые лучшие собаки, способные помочь справиться с депрессией и тревогой. У них целый набор полезных качеств, таких как преданность и способность проявлять любовь. Так как эти собаки очень атлетичны и игривы, они идеально подойдут для людей с психическими расстройствами. Крепкая связь между собакой и ее владельцем делают Золотистого ретривера идеальным помощником.
Кавалер кинг-чарльз-спаниель
Эти милые собаки способны помочь своему хозяину бороться со стрессом и депрессией различными способами, одним из которых является их любовь к объятиям. Эти собаки любящие и ласковые, а также их очень легко дрессировать. Кроме этого, они отлично подходят детям. Однако, стоит заметить, что за ними нужен тщательный уход, особенно в плане здоровья.
Пудель
Пудели невероятно милые создания. Они очень активны и обожают проводить время со своими хозяевами. Высокий уровень интеллекта делает их идеальными животными для психологической поддержки. Они отлично учатся, любят «общаться», и легко адаптируются к различным условиям. Однако за ними нужен тщательный уход, особенно это касается шерсти.
Ньюфаундленд
Эти большие и очень дружелюбные собаки очень любят воду. Благодаря некоторым своим качествам, ньюфаундленда можно назвать идеальными психологами, способными избавить человека от чувства тревоги. Так же как и спаниели, они любят объятия и сюсюканье, а также они обожают природу, которая их умиротворяет. Ньюфаундленд представляет собой отличный набор интеллекта и преданности.
Йоркширский терьер
Эти собаки очень милые, поэтому вам они сразу понравятся. Кроме своей способности привязываться к хозяину, терьеры еще и очень умные существа. Благодаря своему небольшому размеру, йоркширского терьера можно брать с собой куда угодно.
Немецкий дог
Несмотря на свой относительно большой размер, немецкий дог отличается спокойным и мягким характером. Эта собака способна оказать психологическую помощь благодаря таким качествам, как: дружелюбие, терпение, доверчивость и верность. Кроме этого, немецкий дог является отличной сторожевой собакой, способной защитить своего хозяина.
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