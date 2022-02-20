Почему египтяне изображали всех людей плоскими и только в профиль

Специалист в маске бога Анубиса проводит мумификацию. | Фото: kartinkinaden.ru.
Древние египтяне хорошо известны их феноменальными архитектурными постройками, произведениями искусства и большим пантеоном экзотических богов. Вера в загробную жизнь и все аспекты ее проявления и сделали египтян знаменитыми на весь мир. При просмотре множества художественных произведений тех лет можно заметить, что все люди и боги изображены в профиль (сбоку). На рисунках не применяется перспектива, нет «глубины» изображения. Для чего же применялся такой стиль, читайте в данном обзоре.
Погребальный портрет юноши. Египет, II век н.э. | Фото: ru.wikipedia.org.
Писать реалистичные картины в Египте умели. Самый известный пример античной живописи – фаюмские портреты I-III веков н.э. Многие историки и искусствоведы ломают копья над вопросами искусственного примитивизма египетской живописи. И у них есть интересные объяснения.
1. В то время еще не изобрели «трехмерность» изображения
Египетские боги на стенах гробницы Нефертари. Фото: egyptopedia.info.
Все рисунки Древнего Египта сделаны «плоскими», но с мелкими деталями. Возможно, большинство художников было просто не способно к созданию сложных композиций с людьми в реалистичных позах. Поэтому приняли типовые каноны: головы и ноги всех людей и богов изображены в профиль. Плечи, наоборот, развернуты прямо. Руки сидящих всегда покоятся на коленях.
2. Умышленное упрощение как социальный аспект
Должностное лицо во время охоты на птиц. | Фото: egyptopedia.info.
Египтяне изобрели отличный способ избавиться от третьего измерения и использовали это для представления социальной роли изображенных людей. Как представляли в те годы, на картине не могли быть рядом изображены фараон, бог и простой человек, ведь это возвеличивало последнего. Поэтому все фигуры делали разного размера: фараоны - самые крупные, сановники – меньше, рабочие и рабы – самые мелкие. Но тогда, реалистично рисуя двух человек разного статуса рядом, один из них выглядел бы ребенком. Лучше уж изображать людей схематично.
3. Религиозная версия
Загробный мир Древнего Египта. | Фото: dv-gazeta.info.
Согласно еще одной версии, египтяне умышленно делали рисунки людей двухмерными, «плоскими». Особенно это заметно на картинах, где присутствуют животные. Их древние мастера красочно выписывали, придавая реалистичные и элегантные позы.
Древние египтяне с их поклонением загробной жизни считали, что душа человека может путешествовать. А поскольку рисунки в основном выполнялись в гробницах и усыпальницах, то они могли бы «оживить» трехмерное живописное изображение умершего человека. Во избежание этого фигуры людей рисовали плоскими и в профиль. Так человеческое лицо более выразительно и его проще изобразить похожим.
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