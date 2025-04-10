10 полезных бытовых лайфхаков

Даже дорогой ремонт не сможет сделать квартиру уютной, если в ней будет царить беспорядок. Поэтому на уборку и поддержание чистоты приходится тратить много времени и сил. Если вы чувствуете, что привычных методов уже недостаточно, значит, пора подключать полезные лайфхаки. Какие именно – читайте в нашей статье.

Лайфхак 1: Уксус от прилипших слаймов

Лайфхак 2: Резинка для экономии жидкого мыла

Лайфзак 3: Пакет для стирки

Лайфхак 4: Губка для мытья посуды от неприятного запаха

Лайфхак 5: Керамическая кружка для заточки овощечистки

Лайфхак 6: Станок от катышков на одежде

Лайфхак 7: Утюг от вмятин на линолеуме

Лайфхак 8: Пятновыводитель из соды и перекиси водорода

Лайфхак 9: Разрыхлитель от неприятного запаха на подушках

Лайфхак 10: Туалетная бумага вместо мыла

Протрите пятно ватным диском, смоченным уксусом.У вас есть маленькие дети? Тогда вы наверняка знаете, что такое слайм. Да-да, тот самый, о котором мечтает практически каждый ребенок, и которого до ужаса боится любая мама. Почему? Да потому что он прилипает везде: на мебель, на ковры, на одежду, и порой кажется, что убрать от него следы просто нереально. К счастью, есть одна хитрость, которая поможет справиться с проблемой.Все, что вам потребуется – это столовый уксус. Промокните им ватный диск и приложите на пару минут к загрязненному участку. После этого тщательно протрите поверхность и наслаждайтесь результатом – от следов слайма не останется даже следа.Наденьте резинку на дозатор.Жидкое мыло – очень удобная вещь. Нажал на дозатор, и вот уже нужное количество средства у вас в руках. Однако есть у такого мыла один недостаток – оно быстро заканчивается. Если вы устали по два-три раза в месяц покупать новый флакон, воспользуйтесь лайфхаком с канцелярской резинкой. Просто разместите ее между дозатором и крышкой – вы сразу заметите, насколько сильно сократился расход жидкого мыла. Теперь бутылки со средством точно будет хватать на целый месяц – отличная экономия.Положите пакет с барабан с грязными вещами.Удивительно, как привычные нам вещи, от которых мы не ожидаем ничего сверхъестественного, могут помочь в решении бытовых вопросов. Например, обычный полиэтиленовый пакет способен стать настоящей палочкой-выручалочкой во время…стирки! Да-да, вы все правильно поняли – пакеты можно и нужно стирать.Дело в том, что в барабане стиральной машины постоянно накапливается мелкий мусор, который выпадает из карманов. Это могут быть бумажки, монетки, комки волосы, шерсти и пр. Если вовремя не удалять их, бытовая техника через некоторое время сломается.Вот тут нам на помощь и придет обычный пакет. Его нужно положить в барабан и запустить нужный режим стирки. Не знаем, как это происходит, но в него собирается весь мелкий мусор, который застревает в стиральной машине.Положите губку на полку холодильника.Чаще всего причиной неприятного запаха в холодильнике являются испорченные продукты. Поэтому если вы почувствовали амбре, нужно достать все содержимое холодильника и тщательно пересмотреть его. Определили «виновника торжества»? Отлично, можно переходить к следующему этапу.Помойте полки и стенки агрегата раствором уксуса или лимонной кислоты, чтобы окончательно избавиться от бактерий и неприятного запаха, а затем насухо протрите все поверхности. А чтобы неприятный аромат еще долго не появлялся, положите на полку губку для мытья посуды. Она будет впитывать в себя лишнюю влагу, которая часто становится причиной преждевременной порчи продуктов.Переверните кружки и заточите овощечистку о шершавую поверхность.Невероятно удобным, полезным и функциональным девайсом на кухне является овощечистка. Она не только ускоряет процесс снятия шкурки с овощей и фруктов в несколько раз, но и делает его более комфортным. Увы, лезвия этого прибора надолго не хватает – через несколько месяцев активной эксплуатации оно перестает быть острым.Чтобы не покупать новую овощечистку, предлагаем восстановить работоспособность старой. Для этого возьмите обычную керамическую кружку, переверните ее и пройдитесь лезвием по шершавому основанию. Кстати, таким образом можно точить также кухонные ножи и ножи от блендера – попробуйте!Для удобства используйте одноразовый станок.Даже если вы недавно купили теплое платье, свитер или кардиган, нет никакой гарантии, что через пару недель на ткани не появятся катышки. Казалось бы, мелочь, но насколько сильно они портят внешний вид любой вещи, делают ее некрасивой и неопрятной.Конечно, можно купить специальную машинку для удаления катышек, но если вы не хотите тратиться, воспользуйтесь помощью обычного станка. Чтобы не портить свой любимый, возьмите одноразовый. Аккуратно пройдитесь по поверхности ткани, сбривая все катышки, которые попадутся на вашем пути. Вуаля – одежда вновь выглядит, как новая!Накройте вмятину салфеткой и прогладьте горячим утюгом.Линолеум – это красивое, практичное и бюджетное напольное покрытие, которое идеально смотрится в любой комнате (за исключением ванной). Но у него есть один существенный минус – от тяжелой мебели на поверхности остаются некрасивые вмятины.Если вы решили переставить диван или кресло и столкнулись с такой проблемой, попробуйте устранить дефект с помощью утюга. Постелите на проблемный участок лист пергамента, нагрейте утюг и прогладьте линолеум на протяжении нескольких минут. Это отличный способ, чтобы вернуть напольному покрытию первозданный внешний вид без особых усилий.Тандем соды и перекиси выводит пятна.В ассортименте современных магазинов бытовой химии хоть отбавляй: по разной цене, с разными составами, для решения разных проблем. Но зачем переплачивать за средства, которые могут оказаться неэффективными, если можно сделать пятновыводитель своими руками? Тем более, что для этого нужно всего лишь два невероятно бюджетных ингредиента – пищевая сода и перекись водорода.Итак, смешайте по одной столовой ложке каждого компонента, чтобы получилась густая кашица, и нанесите ее на пятно. Подождите пять-десять минут, пока средство подействует, затем прополощите вещь в теплой воде и постирайте обычным способом. После стирки вы увидите, что одежда стала чистой.Насыпьте разрыхлитель и пропылесосьтеЕсли вы заметили, что от подушки начал исходить неприятный запах, есть два варианта решения проблемы: отнести их в химчистку или воспользоваться помощью разрыхлителя для теста. Все, что вам нужно сделать – распределить его по всей поверхности подушки и оставить минут на десять. По истечении времени пропылесосьте подушки, чтобы убрать остатки разрыхлителя, и наслаждайтесь свежестью.Выдавите на туалетную бумагу немного жидкого мыла.Буквально через несколько недель майские праздники, а значит, пора будет открывать сезон пикников и походов на природу. Кроме того, что нужно будет собирать продуктовые корзины, придется подумать и о подручных вещах: покрывале, зажигалке и дровах для костра, одноразовой посуде и, конечно же, влажных салфетках.Как показывает практика, на природе их уходит очень много, поэтому есть смысл немного сэкономить и сделать салфетки из…туалетной бумаги. Полейте ее жидким мылом, равномерно разделите средство линейкой, высушите, а затем сложите в зип-пакет. На пикнике достаточно будет лишь чуть-чуть смочить бумагу, и вы сможете без проблем очистить руки.