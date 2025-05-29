Фотографии, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Помимо Терминатора , бизнесмена, кинорежиссера, культуриста и 38-го губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер также является супер папой. Несмотря на напряженный график работы, Арнольд оказался удивительным отцом для своих 2-х дочерей и 3-х сыновей, всегда находясь рядом с ними. Мы восхищаемся прекрасными отношениями, которые мегазвезды делят со своими детьми, и хотели бы поделиться с вами некоторыми счастливыми моментами.

Он следит за тем, чтобы его дети знали, что их любят. Он никогда не забывает их дни рождения. Его дочь Кристина — его любимый партнер по тренировкам. Он душит своих детей с любовью. Он призывает их двигаться вперед и достигать большего. Для Арнольда наблюдать, как его дети хорошо растут — одна из величайших радостей в мире. Если они любят тебя, они найдут для тебя время. Арнольд является живым примером этого. Прошли десятилетия, но их связь все еще крепка. Нет ничего более ценного, чем связь между отцом и его дочерью. «Всегда папина дочка». Как говорит его дочь Кристина , он «лучший папа в мире».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: