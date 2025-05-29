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Фотографии, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

Помимо Терминатора , бизнесмена, кинорежиссера, культуриста и 38-го губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер также является супер папой. Несмотря на напряженный график работы, Арнольд оказался удивительным отцом для своих 2-х дочерей и 3-х сыновей, всегда находясь рядом с ними. Мы восхищаемся прекрасными отношениями, которые мегазвезды делят со своими детьми, и хотели бы поделиться с вами некоторыми счастливыми моментами.

фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа

фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Он следит за тем, чтобы его дети знали, что их любят. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Он никогда не забывает их дни рождения. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Его дочь Кристина — его любимый партнер по тренировкам. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Он душит своих детей с любовью. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Он призывает их двигаться вперед и достигать большего. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Для Арнольда наблюдать, как его дети хорошо растут — одна из величайших радостей в мире. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Если они любят тебя, они найдут для тебя время. Арнольд является живым примером этого. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Прошли десятилетия, но их связь все еще крепка. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Нет ничего более ценного, чем связь между отцом и его дочерью. фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа «Всегда папина дочка». фотографий, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер — не просто звезда — он сказочный папа Как говорит его дочь Кристина, он «лучший папа в мире».

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