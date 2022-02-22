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Школьное творчество: 16 самых забавных рисунков, оставленных в школьных учебниках


Размах ученического творчества не знает границ.

Размах ученического творчества не знает границ.

Да-да, все знают, что в книгах рисовать нехорошо. А особенно нехорошо рисовать в школьных учебниках. Но, как известно, запретный плод сладок, и руки школьников, сживающие карандаш или ручку, так и тянутся, что нибудь да подрисовать к иллюстрациям в учебнике по истории или математике. И если включить чувство юмора, нужно признать, что получается порой весьма забавно.

1. Фантазия без границ


Новая интерпретация страницы учебника.

Новая интерпретация страницы учебника.

 

2. Скрытые таланты


Увлекательное занятие и времяпровождение на уроках.

Увлекательное занятие и времяпровождение на уроках.

 

3. Страницами истории


Рисунок - это демонстрация протеста подростка во время учебного процесса.

Рисунок - это демонстрация протеста подростка во время учебного процесса.

 

4. Новый образ


Усы, подрисованные учеником во время урока.

Усы, подрисованные учеником во время урока.

 

5. Необычные карикатуры


Выражение своего отношения к предмету и учителю.

Выражение своего отношения к предмету и учителю.

 

6. Путешествие страницами литературы


Все дело в технике.

Все дело в технике.

 

7. Рассказы о Суворове


Цветная иллюстрация из учебника не привлекает внимания, надо ее чуть-чуть подправить.

Цветная иллюстрация из учебника не привлекает внимания, надо ее чуть-чуть подправить.

 

8. Прокатимся с ветерком


Иногда юмор может переходить все границы.

Иногда юмор может переходить все границы.

 

9. Леди Математика


Эти скучные графики ... так будет веселее.

Эти скучные графики ... так будет веселее.

 

10. Таинственные символы


При оказании первой помощи нужны магические знаки и символы.

При оказании первой помощи нужны магические знаки и символы.

 

11. Изобразительное искусство


Делу время, а потехи час.

Делу время, а потехи час.

 

12. Измененный облик


Какой талант пропадает.

Какой талант пропадает.

 

13. Богатая фантазия


Черный юмор у школьников тоже присутствует.

Черный юмор у школьников тоже присутствует.

 

14. Таинственные иероглифы


Дорисовать сюжетные картинки простым карандашом это очень просто.

Дорисовать сюжетные картинки простым карандашом это очень просто.

 

15. Заводной медведь


Для рук умелых – всюду дело, только не в книге.

Для рук умелых – всюду дело, только не в книге.

 

16. Знаменитые деятели


Так немножко веселее.

Так немножко веселее.

 

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Школьное творчество: 16 самых забавных рисунков, оставленных в школьных учебниках

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Школьное творчество: 16 самых забавных рисунков, оставленных в школьных учебникахПодписаться на мой Instagram
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