Школьное творчество: 16 самых забавных рисунков, оставленных в школьных учебниках

Размах ученического творчества не знает границ.

1. Фантазия без границ

Новая интерпретация страницы учебника.

2. Скрытые таланты

Увлекательное занятие и времяпровождение на уроках.

3. Страницами истории

Рисунок - это демонстрация протеста подростка во время учебного процесса.

4. Новый образ

Усы, подрисованные учеником во время урока.

5. Необычные карикатуры

Выражение своего отношения к предмету и учителю.

6. Путешествие страницами литературы

Все дело в технике.

7. Рассказы о Суворове

Цветная иллюстрация из учебника не привлекает внимания, надо ее чуть-чуть подправить.

8. Прокатимся с ветерком

Иногда юмор может переходить все границы.

9. Леди Математика

Эти скучные графики ... так будет веселее.

10. Таинственные символы

При оказании первой помощи нужны магические знаки и символы.

11. Изобразительное искусство

Делу время, а потехи час.

12. Измененный облик

Какой талант пропадает.

13. Богатая фантазия

Черный юмор у школьников тоже присутствует .

14. Таинственные иероглифы

Дорисовать сюжетные картинки простым карандашом это очень просто.

15. Заводной медведь

Для рук умелых – всюду дело, только не в книге.

16. Знаменитые деятели

Так немножко веселее.

Да-да, все знают, что в книгах рисовать нехорошо. А особенно нехорошо рисовать в школьных учебниках. Но, как известно, запретный плод сладок, и руки школьников, сживающие карандаш или ручку, так и тянутся, что нибудь да подрисовать к иллюстрациям в учебнике по истории или математике. И если включить чувство юмора, нужно признать, что получается порой весьма забавно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: