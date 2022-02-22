Школьное творчество: 16 самых забавных рисунков, оставленных в школьных учебниках

Размах ученического творчества не знает границ.
Да-да, все знают, что в книгах рисовать нехорошо. А особенно нехорошо рисовать в школьных учебниках. Но, как известно, запретный плод сладок, и руки школьников, сживающие карандаш или ручку, так и тянутся, что нибудь да подрисовать к иллюстрациям в учебнике по истории или математике. И если включить чувство юмора, нужно признать, что получается порой весьма забавно.
1. Фантазия без границ
Новая интерпретация страницы учебника.
2. Скрытые таланты
Увлекательное занятие и времяпровождение на уроках.
3. Страницами истории
Рисунок - это демонстрация протеста подростка во время учебного процесса.
4. Новый образ
Усы, подрисованные учеником во время урока.
5. Необычные карикатуры
Выражение своего отношения к предмету и учителю.
6. Путешествие страницами литературы
Все дело в технике.
7. Рассказы о Суворове
Цветная иллюстрация из учебника не привлекает внимания, надо ее чуть-чуть подправить.
8. Прокатимся с ветерком
Иногда юмор может переходить все границы.
9. Леди Математика
Эти скучные графики ... так будет веселее.
10. Таинственные символы
При оказании первой помощи нужны магические знаки и символы.
11. Изобразительное искусство
Делу время, а потехи час.
12. Измененный облик
Какой талант пропадает.
13. Богатая фантазия
Черный юмор у школьников тоже присутствует.
14. Таинственные иероглифы
Дорисовать сюжетные картинки простым карандашом это очень просто.
15. Заводной медведь
Для рук умелых – всюду дело, только не в книге.
16. Знаменитые деятели
Так немножко веселее.
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