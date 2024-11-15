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Почему американские фуры так сильно отличаются от европейских, и в чем их плюсы и минусы



Дальнобойные тягачи из Штатов всегда можно отличить от европейских и тех, что колесят по российским дорогам. Во-первых, по значительно выступающему капоту, во-вторых, по наличию очень большого спального отсека, по своим размерам напоминающего чуть ли не малогабаритную квартирку.


Европейский тягач имеет «обрубленный» нос, скромное спальное место, а компоновка такова, что его кабина откидывается вверх для доступа к мотору. Почему в США приняты капотные тягачи, а в Европе нет? Вот несколько причин.

1. Увеличивается грузоподъемность


Седельный тягач на дорогах США/ Фото: techinsider.ru

Седельный тягач на дорогах США/ Фото: techinsider.ru

В Штатах практически все грузоперевозки происходят посредством седельных тягачей – это страна автомобильных дорог и дальнобойщиков. Для торговых компаний важно загружать траки как можно полнее, и капотный грузовик в этом случае подходит лучше. У него длиннее база за счет того, что мотор вынесен вперед, а это позволяет загружать и перевозить больше груза.

В то же время бескапотный «европеец» норовит при торможении запрокидываться, чего у капотного не наблюдается. В американские грузовики можно легко установить более мощный мотор, а оси раздвинуть, снижая нагрузку на дорожное полотно.

2. Экономится топливо


Аэродинамичность грузовиков снижает потребление топлива/ Фото: truck.ru

Аэродинамичность грузовиков снижает потребление топлива/ Фото: truck.ru

Довольно весомый аргумент в пользу американских дальнобоев. Они, как правило, обладают более аэродинамичной внешней фактурой по сравнению со своим «безносым» европейским собратом. А это понижает сопротивление воздушного потока, что в свою очередь снижает расход топлива до 5%.

В последнее время европейские и китайские производители, взяв на вооружение этот момент, тоже взялись делать более длинные и обтекаемые грузовики. В Европе в 2020 году изменили стандарт, и теперь длина тягачей увеличилась на целых 0,9 метра.

3. Улучшается маневренность


Европейский тип кабины грузовика/ Фото: allspetstekhnika.ru

Европейский тип кабины грузовика/ Фото: allspetstekhnika.ru

Благодаря лучшему распределению веса по осям и между колесами, у американского типа седельного тягача маневренность выше, чем у бескапотного европейца. Кроме развесовки, роль в улучшении маневренности играет и аэродинамика грузовика «с носом».

Признано, что капотная компоновка лучше сказывается на участии тягачей в ралли, к тому же для них меньше риск, что в лобовое стекло влетит шальной камешек.

4. Удобнее обслуживание


Обслуживание европейского грузового автомобиля с откидывающейся кабиной/ Фото: youtube.com

Обслуживание европейского грузового автомобиля с откидывающейся кабиной/ Фото: youtube.com

Всегда проще подобраться к двигателю и прочим агрегатам, не прибегая к откидыванию кабины, чтобы произвести их смотр и обслуживание. Облегчает процесс электропривод, но не на всех грузовиках он установлен, к тому же механизм довольно часто выходит из строя.

Остается применять насос подъема-опускания кабины – водителю приходится качать его минут двадцать, чтобы заглянуть в святая святых и выяснить, в чем причина неполадок.

Не доставляет приятных эмоций и то, что при подъеме кабины все предметы из салона и спальника начинает рассыпаться и улетать в разных направлениях.

5. Снижаются затраты на обслуживание


Движение фуры европейского типа по магистрали/ Фото: truck-platforma.ru

Движение фуры европейского типа по магистрали/ Фото: truck-platforma.ru

Седельный тягач с капотом имеет более простую конструкцию, чем тот, двигатель которого упрятан под кабину водителя. Соответственно, благодаря тому, что к мотору легче добраться, обслуживание и ремонт будут занимать меньше времени и стоить дешевле.

Если понадобится снять двигатель, то быстрее и проще сделать это на тягаче капотного типа.

6. Увеличенный спальный отсек


Спальный отсек в грузовике американского типа/ Фото: autoreview.ru

Спальный отсек в грузовике американского типа/ Фото: autoreview.ru

По размерам спальника с американским грузовиком бескапотный европеец тягаться не может. Тягачи в США могут предоставить водителю просторный и удобный модуль, размеры которого могут достигать двух метров и более, куда вмещаются холодильник, стол и шкафы.

Например, у Volvo VNL 860 кабина целых 5 кв. метров и двухъярусный спальник со всеми удобствами размером 2 на 1 метр. В Европе, правда, тоже изменили подход к размерам тягачей, увеличив не только общую длину, но и спальник для водителя на 0,4 метра.

В отличие от европейских стандартов, в США отсутствуют ограничения на длину. Там водитель может длительное время проводить в дороге и не испытывать никаких неудобств.

Справедливости ради


Бескапотные тягачи имеют лучшую обзорность/ Фото: autoreview.ru

Бескапотные тягачи имеют лучшую обзорность/ Фото: autoreview.ru

Бескапотная компоновка тоже имеет свои преимущества, правда их не так много, и проявляются они как раз в Европе.

Грузовик без длинного носа лучше маневрирует на узких и извилистых европейских улицах с их бесчисленными поворотами. Вот для чего длину фур, которые работают в Европе, ограничивали.

Бескапотные тягачи имеют лучшую обзорность в городах старой Европы, где есть пробки и поток плотный. Длинный нос не дает возможности водителю видеть едущую впереди машину. Правда, в наши дни видеть дорогу позволяют обзорные камеры и система парктроник.

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