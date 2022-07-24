18 забавных ретро фотографий, которые обязательно поднимут настроение

Смешные ретро-фотографии из прошлого.
Наши прабабушки и прадедушки, судя по всему, обладали отменным чувством юмора. Во всяком случае фотографии у них получались весьма забавные, хотя сегодня многие из этих снимков выглядят достаточно странно, и порой даже сложно предположить, что имел в виду автор.
1. Какие эмоции скрывает маска?
Игра покер очень увлекательна и азартна.
2. Новое изобретение
Презентация четырехколесного велосипеда, который предназначался для перевозки пассажиров.
3. Гигантское колесо
В 1932 году господин Тонтон и его сын изобрели электрическое колесо, которое способно было развивать скорость до 30 миль в час.
4. Все едут на пикник
Ретро фотография трех девушек-японок 1932 года.
5. Заряд бодрости
Популярные актрисы 30-х годов Гвен Ли, Рут Келли, Бланш Ле Клэр, Ракель Торрес и Фэй Уэбб на утренней тренировке.
6. Американская актриса Люсиль Фэй Лесюр
Голивудская актриса Люсиль Фэй Лесюр более известна почитателям как Джоан Кроуфорд.
7. В мире животных
Фото охотничьих собак в солнцезащитных очках.
8.Путешествие в Вест-Индию
Легендарные британские теннисисты Betty Nuthall, Fred Perry, Mrs Fearnley-Whittingstall покидая Лондон.
9. Семейная игра
В предвкушении великолепного матча. Только вот малыш?..
10. Фото датировано маем 1966 года
Охранник-боксер в свитере и фуражке где-то на железнодорожной станции исполняющий свой долг.
11. Испытательная операция
Трое полицейских проводят тест-драйв спасательных жилетов в доках Вест-Индии.
12. Чудный оркестр
Леди решили поиграть на кухонной посуде.
13. В октября 1934 года
Испытания автомобиля в одну лошадиную силу.
14. Пиво, домино и лошадь
Лошадь по кличке Сэм на протяжении нескольких лет со своим хозяином посещала бар, где играли в домино.
15. Оксфорд или Кембридж
Матч в Викторианском стиле между студентами двух известных колледжей.
16. Майским днем
Фотограф Джордж Хейлс спит в шезлонге и не догадывается о приливе.
17. Птицефарика
Девушка и гуси - великолепная группа.
18. Два комика
Пародия на дуэт популярних американских актеров Лорела и Харди.
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