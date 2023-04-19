Почему в СССР так и не открыли гостиницу, которая должна была вращаться вокруг своей оси

1. Аманауз – исторические факты

Гостиница была практически достроена, оставалось только доделать косметический ремонт / Фото: drive2.com

Строительство объекта было начато в 1980-1981 годах / Фото: roschupka.ru

На территории гостиницы «Амануз» планировалось открытие культурно-развлекательного комплекса / Фото: yandex.ua

Необычайно красивая для тех времен архитектура здания поражает воображение / Фото: yandex.ua

Конструкцию можно сравнить с пчелиным ульем, а балконы - с сотами / Фото: yandex.com

2. Почему забросили гостиницу – версии местных жителей

Почему здание так и не ввели в эксплуатацию, осталось загадкой / Фото: photo.boltai.com

Версия о трещине в фундаменте строения так и не подтвердилась / Фото: yandex.ua

В 1993 году недостроенная гостиница «Аманауз» была включена список объектов, подлежащих дальнейшему строительству / Фото: stav26.livejournal.com

Вероятно, задуманный архитекторами вращающийся механизм гостиницы не был реализован, поэтому проект заморозили / Фото: stav26.livejournal.com

На территорию гостиницы вход свободный, здесь даже можно поставить автомобиль / Фото: yandex.ru