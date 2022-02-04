Остаться в живых: что нужно знать про лед, чтобы не сгинуть на зимней рыбалке

Как выжить на зимней рыбалке.

1. Что нужно знать про лед

Помним о правилах безопасности.

2. Что нужно иметь при себе и что надеть на себя

Одежда должна быть теплой, но легкой.

3. Как нужно передвигаться по льду

Всегда аккуратно.

4. Что делать, если кто-то провалился

Делаем все осторожно.

5. Что делать, если провалился сам

Помним, что паника ничем не поможет.

6. Что делать, когда худшее позади

Если вылез из полыньи, еще не значит, что выжил.