Остаться в живых: что нужно знать про лед, чтобы не сгинуть на зимней рыбалке

Как выжить на зимней рыбалке.
Рыбалка – это прекрасный способ хорошо провести время. Отдохнуть от тревог и побыть хотя бы немного в состоянии гармонии и спокойствия. Впрочем, для некоторых рыбалка - это хороший способ провести время вместе с друзьями. Как бы то ни было, зимняя рыбалка может быть полна неприятных сюрпризов. И таит их лед. Итак, что нужно знать про замерзшие водоемы, чтобы рыбалка не закончилась трагедией?
1. Что нужно знать про лед
Помним о правилах безопасности.
Каждый год, когда лед только появляется, МЧС информирует рыбаков о том, можно уже или еще нельзя выходить на воду. Минимальная толщина льда для зимней рыбалки составляет 7-10 сантиметров. Однако, опытные рыбаки предпочитают выходить только при толщине в 10-15 см. Правда, все это касается только движения в одиночку. Для легкового автомобиля, например, безопасным льдом считается тот, что имеет толщину в 30 см.
Не стоит подходить к другим рыбакам, ближе, чем на 3 метра. Также ни в коем случае нельзя обсверливаться лунками вокруг себя. Расстояние между лунками должны быть не менее 5-7 метров. Кроме того, ни в коем случае не используем приборы нагрева на льду и не разводим огня.
Держимся подальше от тех мест, где из воды что-то торчит. Например, коряги, камыши, кусты или деревья. Как правило, лед там очень тонкий. Избегаем тех мест, где в водоем впадают ручьи и реки.
2. Что нужно иметь при себе и что надеть на себя
Одежда должна быть теплой, но легкой.
Выходя на лед, не стоит брать с собой тяжелых вещей. Одеться следует тепло, но одежда должна быть как можно «легче» - негромоздкая и не сковывающая движения. Также следует использовать максимально удобную обувь. Обувь можно укутать полиэтиленовыми пакетами для лучшего сохранения тепла.
Так как «береженного Бог бережет», не забываем брать с собой «спасалки» - небольшие приспособления, напоминающие шило. Носят их обычно на груди, на шее. Также следует взять с собой длинную веревку 15-25 метров или двух-трёхметровый шест.
Никогда не берем с собой на лед домашних животных!
3. Как нужно передвигаться по льду
Всегда аккуратно.
Двигаться по льду следует с максимальной осторожностью. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Используем для этого шест или лыжную палку. Если после первого удара вдруг появилась хоть капля воды – лед тонкий, идем обратно. Но не бежим сломя голову, а возвращается по своим же следам. При этом нельзя пятиться! Всегда передвигаемся по льду только вперёд лицом. Ноги при ходьбе всегда держим на ширине плеч.
Всегда «слушаем» лед. Если он трещит, свистит, поет – возвращаемся на берег, лед тонкий. Также не рекомендуется ходить там, где лед присыпан снегом. Если поняли, что лед тонкий, рекомендуется также двигаться скользящими шагами. Если увидели, что при шагах по льду поползли трещины, не паникуем, а аккуратно увеличиваем свою площадь, опустившись на четвереньки или вовсе, ложась на живот, после чего также аккуратно движемся по своим следам к берегу.
Если идем группой, то держимся на расстоянии друг от друга в 3-4 метра.
4. Что делать, если кто-то провалился
Делаем все осторожно.
Жизнь человека бесценна. Однако, необдуманное геройство на льду, в случае если кто-то провалился, допустимо в одном единственном случае – вы сотрудник МЧС. В противном случае, помним об осторожности. Делаем все быстро, но аккуратно. Не бежим сломя голову и не приближаемся к месту пролома. Сломанный лед в одном месте, почти гарантированно начнет ломаться кусками. Поэтому незадачливый «спасатель» рискует сам оказаться в воде.
Спасать провалившегося следует, только бросая ему веерку или протягивая шест к месту пролома. При этом сами не стоит на льду, а ложимся, для того, чтобы максимально увеличить свою площадь и сократить нагрузку на лед. Не забываем как можно громче звать на помощь! Вытянуть человека в одиночку будет очень трудно.
5. Что делать, если провалился сам
Помним, что паника ничем не поможет.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Помним о том, что паника еще никого не спасла. Оказавшись в воде, не делаем лишних резких движений. Это только усугубит ситуацию. В холодной воде у человека есть всего пара минут, прежде чем тело начнет неметь. Это очень важные минуты! Если начать дергаться, тело начнет выделять тепло и будет остывать быстрее. По возможности избавляемся от всего лишнего, что тянет под воду.
Первое, что делаем – широко раскидываем руки, стараясь ухватиться за разные стороны пролома. Используем «спасалку», что бы ухватиться за лед. При возможности перемещаем свое тело к тому краю полыньи, где не унесет течением.
Пытаемся достать ногами до противоположного края провала, приняв горизонтальное положение. Приняв упор в него, сначала забрасываем на лед одну ногу, затем вторую. Ищем для тела наиболее широкую площадь опоры. Помним о том, что кромка льда с высокой вероятностью будет ломаться снова и снова, даже если все было сделано правильно. Не паникуем и продолжаем бороться, поэтапно повторяя попытки! При этом, стараемся выбираться в ту сторону из которой пришли. Там лед проверенный, прочный.
Зовите на помощь, как можно громче!
6. Что делать, когда худшее позади
Если вылез из полыньи, еще не значит, что выжил.
Когда худшее осталось позади, и выживший злосчастный рыбак выбрался из полыньи, необходимо возвращаться аккуратно и максимально быстро на берег. Не бежим, помним, правила движения по льду. Лучше всего идти по той тропе, по которой пришли. Добравшись до берега, сразу же раздеваемся догола и выжимаем одежду. Если под рукой нет сухого набора одежды, надеваем отжатые вещи снова.
После этого ищем теплое помещение. Если такового в шаговой доступности нет, разводим огонь и сохнем у него. Постоянно растираемся руками и фланевой тканью. Ни в коем случае не растираемся снегом.
Как только окажетесь в темпом помещении, сразу же следует переодеться в сухое. Следует укрыться, обложиться грелками, если есть. Можно принять ванну температурой 37-38 градусов. Пьем горячий чай, можно с коньяком или глинтвейном.
Придя в себя и более-менее согревшись, обязательно обращаемся в медицинское учреждение за квалифицированной помощью!
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