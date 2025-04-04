10 особенностей домов из вторсырья, которые простоят десятилетия

Новости СМИ2 Дома, полностью построенные из переработанных материалов, кардинально меняют представление об устойчивости и экологичном образе жизни, в котором объединены инновационные практики, позволяющие повторно использовать материалы и современный комфорт. Чтобы в этом наглядно убедиться, авторы Novate.ru подобрали 10 основных особенностей домов из вторсырья, построенных согласно принципам устойчивости, которые ярко демонстрируют экологические преимущества, экономичность и эстетическую привлекательность.

1. Повторное использование материалов

Старые доски амбара могут стать основой нового дома.

Яркий пример адаптивного использования строительных материалов.

Повторное использование (оно же адаптивное) — одна из главных отличительных черт домов, построенных из переработанных материалов. Это может быть старая древесина, металл, стекло, оставшиеся после демонтажа зданий, амбаров, фабрик и даже кораблей, а также опилки, глина, камень или бетон, которым был уготован путь на переработку, а то и на мусорный полигон. Конечно же, подобный материал не используют сразу же, привезя на стройплощадку. С ним придется немало повозиться, чтобы выбрать наиболее уцелевшие части материала, восстановить их целостность, отшлифовать, подобрать по размеру и т. д., обеспечив тем самым надлежащую прочность. Такая креативность в использовании существующих ресурсов не просто подчеркивает приверженность владельцев принципам устойчивого развития, но и делает жилище более атмосферным, ведь каждый старый элемент способен хранить свою историю.

2. Установка зеленых крыш

«Зеленые крыши» – древнейший способ создания энергоэффективного жилища.

Благоухающий оазис среди «бетонных джунглей». | Фото: shkolasada.ru.



Не зря во многих странах издревле предки покрывали свои жилища толстым слоем дерна, который со временем превращался в благоухающий «луг» на крыше. Земля, как и буйная растительность, являются прекрасным теплоизоляционным материалом, помогающим поддерживать стабильную температуру внутри помещений в любое время года.. Современники, следующие принципам экологичности и устойчивости, не оставили без внимания и эту наработку древних строителей, превращая крыши своих домов в шедевры ленд-арта. Они становятся настоящим спасением во время жары и холода, добавляя при этом красоту и функциональность любым домам, и не только построенным из переработанных материалов.





Современный вариант оформления «зеленых крыш».

Также озеленение крыш в городских зонах способствует сохранению биоразнообразия и создает оазис спокойствия среди оживленных «бетонных джунглей».

3. Инновационные методы звуко- теплоизоляции из натуральных материалов и их отходов

Натуральные утеплители из денима и отходов хлопка.

Такая композиция поспособствует и утеплению, и улучшению микроклимата. | Фото: metropolismag.com.



Правильная звуко- теплоизоляция в домах является одним из важнейших элементов, позволяющих получить на выходе энергоэффективное и комфортное строение, в котором легко поддерживать нужный микроклимат, избавив от шумов извне. Если при стандартном строительстве существует довольно обширный и стандартный набор теплоизоляционных материалов, то при возведении зданий из вторсырья часто используются самые неожиданные. Как оказалось, в ход идут даже переработанные старые вещи (деним), целлюлоза, шерсть животных, отходы из хлопкового производства, которые и обеспечивают отличную теплозащиту, не оказывая при этом негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье жильцов.





4. Энергоэффективное освещение







Грамотное планирование, наличие окон и световых люков помогут сэкономить.

Пример рационального искусственного освещения.



Инсоляции жилых помещений при любом строительстве уделяют должное внимание, но если следовать принципам устойчивости и энергоэффективности, то этот аспект исследуется еще на этапе планирования и размещения здания на участке. Построенный под правильным углом дом (относительно траектории движения Светила), наличие достаточного количества окон, притеняющих ограждений (рассеивающих прямые солнечные лучи), световых люков – все это, способствует увеличению естественного освещения, а значит позволяет снизить потребность в искусственном освещении в течение дня. Для последнего в приоритете использование светодиодных светильников в сочетании с интеллектуальными технологиями, которые помогают эффективно освещать помещения без перерасхода электроэнергии.



5. Использование экологичных отделочных материалов

Дом из дерева и глины – прекрасный пример устойчивости и экологичности.

Дом можно попросту побелить, а стены облицевать природным материалом.



Экологичные отделочные материалы и краски играют ключевую роль в оформлении домов, построенных из переработанных материалов. Эти продукты не содержат вредных химикатов, что обеспечивает безопасность и высокое качество воздуха в помещении. Заменив традиционные лакокрасочные материалы на известь, а цементный раствор – на глиняный, можно получить экологически чистое жилище с наименьшими финансовыми вложениями. При этом не стоит забывать о возобновленной древесине, которую и украшать ничем не придется, чтобы придать своему дому презентабельный внешний вид и обеспечить приятными тактильными ощущениями. Если, например, белый цвет извести не производит впечатление, то в побелку можно добавить природных красителей, которые помогут сделать акцентные элементы и самовыражаться без ущерба для окружающей среды. Выбор такого рода красок способствует созданию здоровой домашней среды, сочетая эстетику с экологичностью.

6. Внедрение технологии «умного дома»

Технология умного дома легко внедряется и в дома из переработанных материалов.

Управлять системой «умный дом» можно удаленно. | Фото: amazon.it.

Интеллектуальные технологии плотно вошли в нашу жизнь, и жилище не стало исключением. Системы эффективно управляют освещением, температурой и безопасностью, они оптимизируют использование электроэнергии и других ресурсов, повышая комфорт и сводя к минимуму отходы. Такого рода инновации отражают синергию (совместное действие нескольких факторов) современного образа жизни и заботы об окружающей среде, предлагая удобства без ущерба для экологических принципов.

7. Системы сбора дождевой воды







Установка системы сбора дождевой воды – лучшее решение для частного домовладения.

Сбор, очистка и хранение дождевой воды поможет сэкономить.



Одним из самых простых и доступных способов рационально использовать все блага, которыми одаряет нас природа, является рациональное использование дождевой воды. Современникам остается лишь грамотно использовать осадки, чтобы обеспечить жилище хотя бы технической водой для смыва туалета, орошения и ухода за придомовым участком. Такой подход снижает коммунальные платежи и зависимость от централизованного водоснабжения. И это, не говоря об эффективности использования природных ресурсов, способствующей устойчивому образу жизни каждого из нас.

8. Использование возобновляемой энергии

Использование возобновляемой энергии – лучшее, что мы можем сделать для планеты.

Даже на крошечном доме можно установить солнечные панели.

Энергия солнца, ветра и земли является краеугольным камнем энергетической независимости в любых помещениях. Современные достижения в «зеленой» энергетике позволяют преобразовывать солнечный свет, движение воздушных масс и тепло земли в электричество, обеспечивая помещения устойчивым питанием. Этот неиссякаемый источник энергии значительно снижает зависимость от ископаемого топлива, а заодно и счета за электроэнергию.

9. Эффективные системы управления отходами

Органические отходы можно превращать в полезное удобрение.

Примеры компостных ящиков, который может сделать каждый.



Утилизация и переработка отходов деятельности людей всегда была большой проблемой для сообществ, но с появлением пластика, она грозит еще и глобальной экологической катастрофой. Хотя и растительные или пищевые отходы могут создавать массу неприятных проблем, отравляющих нашу жизнь и воздух. Но в последнем случае имеется прекрасная альтернатива выбросу органических отходов в мусорный бак – их компостирование. Этот процесс превращает отходы в богатую питательными веществами почву для садов, огородов и клумб, способствующих высоким урожаям и экономии средств на покупку удобрений (не всегда безопасных для здоровья), овощей, фруктов, ягод или просто поддержания газонов/цветников в прекрасном виде.

10. Отреставрированная или переделанная мебель

В старую мебель также можно вдохнуть новую жизнь.

Неожиданное превращение старого шкафа в кухонный уголок.



Как известно, мебель является необходимым атрибутом обустройства любого жилища, она делает жизнь в нем не только комфортной и удобной, позволяя поддерживать все вещи и предметы в порядке, но и играет ключевую роль в эстетике. Любители переделок и последователи устойчивости и в этом вопросе не желают отступать от своих принципов, используя старые предметы мебели или их элементы для создания собственного шедевра. И даже если винтажный стул, стол или диван (не говоря об антиквариате) полностью восстановили до первоначального вида, не внося изменений, такой предмет мебели добавляет очарования и атмосферности домам.





Винтажная мебель привносит свою историю в дизайн интерьера. | Фото: decofond.com.