10 чудом сохранившихся предметов одежды, которую носили древние модники

Контрастные клетчатые наряды женщины из Хюлдремоса.
Найти одежду во время археологических раскопок оказывается нелегко. Ведь насекомые, микроорганизмы, вода, огонь и естественное старение достаточно просто разрушают ткань из органических волокон. Поэтому найти древнюю одежду археологам удаётся разве что в экстремально сухой среде пустыни, в болоте и торфяниках, либо вмороженной в лед. В нашем обзоре рассказ об уникальных находках, которым энтропия оказалась нипочем
1. Льняная туника с 4000-летними складками
Туника из гробницы Среднего царства в Асьюте.
В древних египетских гробницах можно найти довольно много льняной одежды, но на сей раз даже археологи были удивлены, обнаружив полностью неповрежденную одежду с горизонтальными складками. Эта длинная тонкая туника была найдена в гробнице Среднего царства в Асьюте на западном берегу Нила.
Она лежала скомканной в гробу рядом с мумией. Датируется туника приблизительно 2000 годом до н.э. и, вероятно, принадлежала человеку, рядом с которым была похоронена. Что самое удивительное, складки на тунике, которые были сделаны методом, похожим на штамповку, сохранились в течение нескольких тысяч лет.
2. Самые древние брюки в мире
Брюки кочевника.
Эти шерстяные брюки были обнаружены в некрополе Янгхай возле Турфана (северо-западный Китай). Они датируются 1122-926 годами до н.э., но по-прежнему находятся в очень хорошем состоянии. Брюки украшены зигзагообразной вышивкой в районе голеней и красивым рисунком из ромбов в районе коленей.
Сшиты брюки были из трех отдельных кусков — 2 штанин и паховой области. Как предполагают ученые, они использовались кочевниками, чтобы не натирать область паха при верховой езде.
3. Самый древний ковер в мире
Пазырыкский ковер.
Пазырыкский ковер, возраст которого оценивается в 2500 лет, соткан симметричным двойным узлом (хордиес), иначе называемым турецким. Он был найден в могиле скифского аристократа в холодном, сухом климате гор Алтая. Когда-то он был ярко-синим с оливковыми канвами, но сейчас он малиново-бордовый, с золотисто-желтым рисунком.
Центральную часть украшают двадцать четыре стилизованных лотоса, вокруг которых изображены 44 грифона и 24 лани. Далее снова идет канва с изображениями лотосов, затем широкая полоса с изображениями 28 мужчин на лошадях на красном поле. Последняя полоса (вдоль границы ковра) украшена почти 100 грифонами.
4. Юбка девушки из Эгтведа
Шерстяной пояс с бронзовым диском.
Девушка из Эгтведа была подростком (на момент смерти ей было 16-20 лет) и происходила из богатой семьи. Умерла же она в 1370 году до нашей эры, после чего была похоронена в выдолбленном дубе в кургане возле поселка Эгтвед (полуостров Ютландия в Дании).
Тело девушки почти полностью разложилось на момент обнаружения могилы в 1921 году, но ее длинные светлые волосы и одежда сохранились на удивление хорошо. Она носила короткую шерстяную тунику и шерстяную юбку всего 40 см в длину. Также был найден шерстяной пояс с большим бронзовым диском в центре.
5. Контрастные клетчатые наряды женщины из Хюлдремоса
Юбка была синей, а шарф красным.
Мумифицированные останки женщины из Хюлдремоса были найдены в торфяном болоте в Ютландии буквально в 150 км от могилы девушки из Эгтведа. Хотя она была похоронена во 2 веке до н.э., благодаря анаэробной среде торфяных болот ее мягкие ткани сохранились удивительно хорошо.
Также великолепно сохранился ее наряд: длинная клетчатая юбка, клетчатый шерстяной шарф и две накидки из овчины. Пару тысяч лет, проведенных в болоте, превратили цвета юбки в горчичный, а шарфа в шоколадно-коричневый, но после анализа пигментов обнаружилось, что юбка изначально была синей, а шарф красным.
6. Погребальное знамя Синь Чжуй
Погребальное знамя китайской матроны.
Т-образное шелковое погребальное знамя было одним из многих шелковых одеяний, найденных обернутыми вокруг тела Синь Чжуй, гробница которой была случайно раскопана в 1971 году в городе Чанша. Состоятельная китайская матрона умерла в 163 году до нашей эры, а ее тело сохранилось в прекрасном состоянии, так же как и богатые ткани, украшавшие его. На шелковом знамени, которое несли перед ее гробом на похоронах, изображены сцены из мифологии династии Хань.
7. Яркие ткани культуры Паракас
Перуанская культура Паракас.
Когда вышитые пончо, тюрбаны, повязки и другие древние изделия ранее неизвестной перуанской культуры вдруг начали всплывать в частных коллекциях в начале 20-го века, археологам пришлось подкупить грабителей, чтобы те привели их в место, откуда те брали древнюю красочную одежду: на полуостров Паракас в Перу. В этом месте соленые пески сохранили мумии, окутанные слоями неимоверно красочного текстиля.
Эти ткани, которые на протяжении 2,5 тысяч лет сохранили ярчайшие краски, были изготовлены из хлопка и верблюжьей шерсти между 500 г. до н.э. и 300 г. н.э. народностью Паракас. В то время люди использовали исключительно природные красители для изготовления более 200 различных оттенков. Каждый стежок ткани был вышит вручную иголками кактусов.
8. Египетские носки с раздельными пальцами
Носки для сандалий.
В руинах греческого города Оксиринх в Египте сохранилась коллекция папирусов настолько огромная, что ученые до сих пор расшифровали только 15% из них. В песке также были найдены связанные из красной шерсти в 250-420 годах до н.э. носки с отдельным большим пальцем. Носки были связаны с использованием старинной техники nålbindning или вязания одной спицей. Конфигурация носков явно указывает на то, что их носили с сандалиями.
9. Гобелены из перьев культуры Вари
Гобелены культуры вари из Перу.
Еще задолго до инков в Перу существовала древняя культура вари. В запечатанных в течение тысячи лет керамических сосудах этой народности археологи нашли 96 свернутых гобеленов, которые на протяжении этого всего времени сохранили яркие цвета.
В среднем каждый гобелен был 2 метра в длину и 70 сантиметров в ширину. Они были сделаны из тщательно скрепленных вместе перьев, которые затем были нашиты на плетеную ткань.
10. Мантии Рожера II
Мантии короля Сицилии.
Неизвестно, принадлежали ли эти мантии Рожеру II, королю Сицилии с 1130 до 1154 года. Однако, точно известно, что они были сделаны при его дворе и вполне были достойными короля. Мантия - форма традиционной византийской литургической одежды, поэтому возможно, что их основа была перенята из Византии, а золотая вышивка была создана арабскими мастерами в Палермо.
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