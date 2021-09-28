Бесценные реликвии, или сколько стоит история: цена вещей с Титаника

Трагедия, которая никогда не сотрется из памяти и истории. /Фото: gannett-cdn.com
Трагедия, которая произошла в ночь с 14 на 15 апреля более ста лет назад, поразила всех до глубины души. С тех пор прошло много времени, но люди продолжают обсуждать подробности страшного происшествия и пересматривают знаменитый фильм, ставший одним из наиболее прибыльных в истории мирового кинематографа. Неудивительно, что находки с лайнера или от людей, которым удалось выжить, вызывают еще больший интерес во всех странах мира. Общая стоимость найденных и поднятых с глубины предметов составляет около 100 миллионов долларов. Аукционы обогащаются за счет множества разных вещей.
1. Частичка истории
Мир никогда не забудет трагедию «Титаника», как и образ великой любви, навеянной фильмом. /Фото: fakty.com.ua
Когда лайнер «Титаник» потерпел крушение, эта весть быстро облетела весь мир. Во всех странах в 1912 году люди читали газеты и передавали подробности из уст в уста, поражаясь величию и масштабности трагедии. Получить частичку истории мечтает не один человек, поэтому на аукционах по всему миру любые предметы со знаменитого «утопленника» вызывают живейший интерес и могут быть проданы за баснословные суммы. Что уж говорить, если выпущенный в 1997 году в прокат фильм «Титаник» даже спустя 5 лет при своем 200 миллионном бюджете смог получить прибыль в виде кассовых сборов 2187 миллионов.
Интересная информация от Novate.ru: В 1998 году фильм «Титаник» был выдвинут на вручение престижной кинопремии «Оскар» в 14 номинациях. Это сам по себе выдающийся результат, но итог поразил всех: фильм получил целых 11 статуэток, самая основная из которых — «Лучший фильм» 1997 года.
2. Место крушения
Большой лайнер не сразу нашли на дне океана. /Фото: 5b0988e595225.cdn.sohucs.com
Только в 1985 году было обнаружено точное место на дне океана, где нашел свое последнее пристанище великий «Титаник». Найти его сумела единая команда, состоящая из американских и французских экспедиторов. Руководителем экспедиции был довольно популярный охотник за подводными сокровищами, профессор океанологии Роберт Баллард. Начиная с 1985 года на сушу было доставлено свыше 5 тысяч вещей со знаменитого лайнера. Многие из них впоследствии были распроданы на аукционах. Список предметов достаточно обширный, поэтому предлагаем рассмотреть только некоторые из них, которые имеют свою, особенную историю.
3. Две бронзовые таблички
Удивительные вещи порой можно найти на дне океана. /Фото: freshnews.pro
В 2006 году на аукционе в Нью-Йорке были выставлены на продажу две бронзовые таблички, которые вызвали ощутимый резонанс. Каждая из них имела свою особую надпись: «Liverpool» и «S.S. Titanic». Неудивительно, что нашлись богатые люди, которые не поскупились отдать за них 60 000 и 72 000 долларов соответственно.
4. Недешевые часы
Часы, которые показывают точное время катастрофы. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Часы Эдмунда Стоуна — стюарда первого класса — были проданы всего лишь за 154 тысячи долларов на аукционе. Казалось бы, что такие деньги зачастую жалко отдать и за новые, хорошо работающие часы, а тут были куплены поломанные. Главная особенность этих часов в том, что на них навсегда запечатлелось время катастрофы — 2 часа 16 минут. Они перестали идти именно в тот момент, когда Эдмунда Стоуна поглотила пучина ледяной воды.
5. Сила духа
Необыкновенный музыкальный инструмент, способный покорить сердце любого романтика и даже черствого человека. /Фото: cdn.xsd.cz
Выжившие очевидцы трагедии много рассказывали о том, какой удивительно сильный духом был оркестр на борту «Титаника». Несмотря на разворачивающуюся трагедию, музыканты играли до последнего возможного мига, чтобы подбодрить и вселить надежду в пассажиров лайнера. На одном из аукционов Лондона была продана скрипка одного из музыкантов Уоллеса Хартли, которую он привязал к себе непосредственно перед гибелью. Он очень дорожил этим музыкальным предметом, поскольку его ему подарила невеста. Лот ушел новому живому хозяину всего за 900 тысяч фунтов стерлингов.
6. Последняя выжившая
Женщина, которая в детстве пережила ужасную трагедию. /Фото: img2.rtve.es
Миллвина Дин — юная пассажирка знаменитого лайнера «Титаник», которой в 1912 году было всего два с половиной месяца. Вот что называется, ребенок родился в рубашке. В 2009 году британским аукционным домом «Henry Aldridge & Son» на продажу было выставлено пара вещей, которые принадлежали удачливой девочке. На момент этого события Миллвине Дин было уже 97 лет. Несмотря на ожидаемый ажиотаж, лоты никто толком не оценил. Но одного участника аукциона тронула неожиданная причина, по которой женщина решила расстаться с дорогими сердцу вещами — она продавала их, чтобы оплатить себе проживание в доме для престарелых. Благородный жест обошелся ему в 1 500 фунтов, после чего он подарил новокупленный холщовый мешок, в котором девочка выжила в спасательной шлюпке, обратно его обладательнице.
7. Предпринимательская жилка
Кто-то сочувствует трагедии, а кто-то зарабатывает на этом деньги. /Фото: cn12.nevsedoma.com.ua
Предприниматель Джордж Туллок неоднократно снаряжал экспедиции к затонувшему «Титанику». На все попытки найти что-либо ценное он в общей сложности потратил свыше 20 миллионов долларов. Однако ему удалось возместить все свои расходы и даже получить солидную прибыль. Он смог заработать даже на угле, который подняли с затонувшего корабля. Маленькие кусочки тщательно запаковывались в коробочки и продавались по 25 долларов каждая.
8. Кража
Деньги неразрывно связаны с кражами. /Фото: watson.ch
К сожалению, не все вещи с «Титаника» были приобретены честным путем. Многие из них были украдены. Один из таких случаев произошел в 2001 году в американской гостинице «Opryland Hotel» (Нэшвилле, штат Теннесси). Там проходила выставка предметов с затонувшего лайнера, и неблагочестивые люди украли 9 бумажных купюр и 10 монет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии