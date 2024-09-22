С нами не соску...
Феномен перстневого оружия: почему оно не получило массового распространения



На протяжении всей истории оружейного дела конструкторы пытались изобрести такие концепты, которые были бы не только эффективными, но и удобными. Одной из таких характеристик является компактность, которая позволит всегда держать его под рукой. Однако оружейники пошли ещё дальше: они умудрились вместить средство самообороны в буквальном смысле слова на палец.
Речь идёт о перстневом оружии, причём если в прошлом мечтать можно было разве что о колюще-режущих образцах, то новейшая история располагает даже огнестрельными концептами.

Самое маленькое и малозаметное оружие. /Фото: youtube.com

Самое маленькое и малозаметное оружие. /Фото: youtube.com

 

Напальцевое холодное оружие начали изготовлять ещё в древние времена, и использовали его с разным функционалом: ударным, колющим, режущим и рубящим. Больше всего его применяли мастера боевых искусств, среди которых популярными были боевые кольца. Они были похожи на ювелирные украшения, однако обладали острыми гранями либо заострёнными удлинениями, то есть представляли собой миниатюрную версию кастета. Ярким примером использования таких гаджетов было оружие ниндзя под названием нэкодэ, что переводится как «кошачьи когти». Фактически это был напёрсток с заточенным когтем в пару сантиметров длиной.
Пальцы человека с такими кольцами сами становились оружием. /Фото: arsenal-info.ru

Пальцы человека с такими кольцами сами становились оружием. /Фото: arsenal-info.ru

 

В новейшей истории также известны случаи применения перстневого оружия. Так, кольца с заточенным крючком использовали члены Сопротивления в годы Второй мировой войны, чтобы не только был во всеоружии в рукопашном бою, но и для разрезания автомобильных покрышек, чтобы останавливать автомобильные колонны противника.
В современных реалиях такие перстни также нашли себе место в арсенале для самообороны. Например, американская компания The Goldminer выпускает модель Protek ring, которая оснащена откидным лезвием в виде шипа.



Современный вариант кольца с лезвием. /Фото: livejournal.com

Современный вариант кольца с лезвием. /Фото: livejournal.com

 

С развитием традиционного оружия модернизировалось и перстневое. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент стали разрабатывать полноценные огнестрельные кольца. Первые такие концепты появились во Франции ещё в 1870-х годах. Это поразительно, но те модели уже были 5–6-зарядными, а по размеру ничем не отличались от обычного мужского массивного перстня-печатки. Вот только о том, насколько эффективным являлось такое оружие, сейчас судить трудно: оригинальные образцы до наших дней не сохранились.
Современная реплика перстневого револьвера конца позапрошлого века. /Фото: naukatehnika.com

Современная реплика перстневого револьвера конца позапрошлого века. /Фото: naukatehnika.com

 

Подобные перстни получили некоторое распространение в европейских странах, однако массовости не приобрели. Во многом потому, что они вряд ли могли потягаться мощностью с другими видами закамуфлированного оружия — тростью-шпагой, тростью-кинжалом, тростью-пистолетом. Тем более, что если последние могли активно применяться спецслужбами, то стреляющие перстни, скорее, были средством самообороны для тех, кто мог рассчитывать на эффект неожиданности.
Концепт-арт стреляющего перстня восьмидесятых годов прошлого века. /Фото: naukatehnika.com

Концепт-арт стреляющего перстня восьмидесятых годов прошлого века. /Фото: naukatehnika.com

 

В ХХ столетии тенденция к созданию перстневого огнестрельного оружия также сохранилась, однако так и не распространилась дальше пары десятков кастомных концептов. А всё потому, что их эффективность повысить если и удалось, то не настолько, чтобы среднестатистический гражданин сделал выбор в пользу стреляющего кольца, отказавшись от более традиционных средств для самообороны. В спецслужбах они также не получили большой популярности, хотя и было зафиксировано несколько примеров разработки подобного оружия. Их создают и сегодня, однако вряд ли покупатели действительно будут использовать их по назначению, а не просто как интересный аксессуар.

