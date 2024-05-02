Несколько простых шагов к идеальной чистоте

Собрали советы, которые помогут навести в доме порядок без лишних усилий и переживаний.







Мысли о будущей генеральной уборке ввергают вас в стресс? Измените свой подход с помощью данных рекомендаций. Отнеситесь к уборке не как к повинности: посмотрите на нее как на увлекательный и даже творческий проект по преображению вашего дома.





1. Выберите подходящий день





2. Составьте детальный план

3. Первым делом выбросите ненужные вещи

4. Подготовьте необходимые средства

5. Создайте приятную атмосферу

6. Текстиль надо обновлять

7. Правило «сверху вниз»

8. Наградите себя

Не приступайте к уборке после утомительного рабочего дня. Лучше заранее запланируйте уборку на выходной, чтобы у вас было достаточно времени и сил. А начинать ее лучше с самого утра.Планирование поможет учесть все детали и построить день максимально эффективно. Разбейте задачу на отдельные стадии: например, мытье окон, чистка сантехники, удаление пыли. Определите, с какой комнаты начнете, сколько времени каждому этапу уделите.Некоторые задачи можно выполнять параллельно. Например, пока вы нанесли уксус или специальное средство для удаления налета от жесткой воды на стенки раковины или унитаза, у вас есть 15-20 минут, чтобы протереть пыль в шкафах. Кроме того, самые сложные и неприятные задачи рекомендуется выполнять в самом начале. Когда вы немного устанете, останутся только самые простые вещи.Прежде, чем начинать уборку, проведите ревизию в шкафах, на полках и в кладовых. Вероятно, многие вещи давно не используются или больше не нужны, сломаны, устарели. Помните правило: если вещь не использовалась год и более — избавьтесь от нее. А если вам кажется, что ее может использовать кто-то другой — отнесите ее в пункт сбора старых вещей или продайте (читайте также: Магическая уборка: японское искусство наведения порядка дома и в жизни).Заранее убедитесь, что у вас есть все нужные чистящие средства, губки, тряпки и другие аксессуары. Это позволит избежать лишних перерывов на поход в магазин, сделает уборку более быстрой и комфортной.Поддерживайте настроение с помощью любимой музыки или аудиокниги. Это поможет сделать уборку менее утомительной и даже веселой. А выбирая аксессуары для уборки, можно приобрести ведро яркой расцветки или тряпки со стильным дизайном. Казалось бы, бесполезно, а настроение меняется к лучшему само собой.Еще накануне уборки или в самом начале снимите и отправьте в стирку шторы, чехлы, покрывала, а также одеяла и подушки с синтетическими наполнителями. А во время уборки не забудьте пропылесосить и протереть обивку мягкий мебели, чтобы избавиться от лишней пыли и запахов.Чтобы уборка была максимально эффективной, начинайте с потолков и верхних полок, постепенно спускаясь ниже к мебели и полам. Так пыль сверху будет оседать на полу, который все равно предстоит помыть.После уборки пообещайте себе небольшой подарок и не поленитесь действительно его себе «вручить». Это может быть вкусный десерт, небольшая спа-процедура дома или в салоне или любое другое приятное занятие.