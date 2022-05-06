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Ужасная мода прошлого

Спустя годы некоторые модные тренды могут вызвать настоящий ужас. Мы решили вспомнить самые жуткие тенденции XX века: «хромающую» юбку, булавки в щеках, мужские комбинезоны, разноцветные гетры и еще 18 ужасных трендов каждого десятилетия прошлого века.

Ужасная мода прошлого

1900-е: корсеты


Ужасная мода прошлого

Свобода от корсетов стала настоящим прорывом для женщин тех лет — да здравствует возможность свободно дышать!

1910-е: «хромающая» юбка


Ужасная мода прошлого

Впрочем, страдать приходилось не только из-за корсетов — знаменитая «хромающая» юбка стала причиной не одной травмы среди модниц.

1920-е: платье для купания


Ужасная мода прошлого

Свободы, в том числе и в моде, становится все больше, однако продолжают появляться довольно странные предметы гардероба. Как тебе, например, идея купального… платья?

1940-е: микрошляпки


Ужасная мода прошлого

Микрошляпки в 40-х смотрелись очень специфически, а абсурдности внешнему виду добавляли задорно торчащие из-под тульи перья.

1950-е: белые перчатки


Ужасная мода прошлого

Не только странно, но и непрактично!

1960-е: колготки с принтом и платья беби-долл


Ужасная мода прошлого

Колготками с безумными геометрическими принтами, от которых становится больно глазам, в 60-х обзавелась каждая уважающая себя модница.

Ужасная мода прошлого

Платья беби-долл в эпоху «свингующего Лондона» стали символом своего времени. Но, согласись, этот культовый фасон в реальности удачно смотрелся разве что на худышке Твигги.

1970-е: вязаные жилеты, мужские комбинезоны и булавки в щеках


Ужасная мода прошлого

70-е годы отметились, пожалуй, максимальным количеством безумных трендов: вязаные «бабушкины» жилеты…

Ужасная мода прошлого

…мужские комбинезоны с клешеными брюками…

Ужасная мода прошлого

…и атрибут зародившегося стиля панк — жутковато выглядящие булавки… в щеках!

1980-е: трикотажные гетры, повязки на голову, штаны в стиле MC Hammer и свитеры на плечах


Ужасная мода прошлого

Ужасная мода прошлого

«Поспорить» с предыдущей декадой могут разве что 80-е — здесь тебе и трикотажные гетры с повязками (привет, бум на аэробику!)…

Ужасная мода прошлого

…футуристичные штаны в стиле ультрапопулярного исполнителя MC Hammer…

Ужасная мода прошлого

…и цветные свитеры, которые «хорошие» мальчики носили исключительно повязанными на плечах.

1990-е: цветные очки, шляпы с цветами, футболки с длинными рукавами и топ «попкорн»


Ужасная мода прошлого

В 90-е в моду и мировую культуру буквально ворвался бунтарский гранж, который привел с собой немало странных тенденций: цветные прямоугольные очки, делающие любое лицо шире в несколько раз…

Ужасная мода прошлого

…«бабушкины» шляпы с цветами…

Ужасная мода прошлого

…футболки «2 в 1»…

Ужасная мода прошлого

…и «рифленые» топы, среди западных модниц именовавшиеся «попкорн-топами».

2000-е: плюшевые костюмы, джинсы с низкой посадкой, угги с мини-юбкой, бейсболки и собачка-аксессуар


Ужасная мода прошлого

В «нулевых» гранж сменился беспощадным гламуром. И сегодня мы стараемся не вспоминать, как щеголяли в плюшевых костюмах…

Ужасная мода прошлого

…джинсах с пугающе низкой посадкой…

Ужасная мода прошлого

…уггах в паре с мини-юбками…

Ужасная мода прошлого

…и бейсболках.

Ужасная мода прошлого

А бедные маленькие собачки, с легкой руки «королевы гламура» Пэрис Хилтон ставшие самыми настоящими модными «аксессуарами»?!

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