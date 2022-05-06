Ужасная мода прошлого

Спустя годы некоторые модные тренды могут вызвать настоящий ужас. Мы решили вспомнить самые жуткие тенденции XX века: «хромающую» юбку, булавки в щеках, мужские комбинезоны, разноцветные гетры и еще 18 ужасных трендов каждого десятилетия прошлого века.
1900-е: корсеты
Свобода от корсетов стала настоящим прорывом для женщин тех лет — да здравствует возможность свободно дышать!
1910-е: «хромающая» юбка
Впрочем, страдать приходилось не только из-за корсетов — знаменитая «хромающая» юбка стала причиной не одной травмы среди модниц.
1920-е: платье для купания
Свободы, в том числе и в моде, становится все больше, однако продолжают появляться довольно странные предметы гардероба. Как тебе, например, идея купального… платья?
1940-е: микрошляпки
Микрошляпки в 40-х смотрелись очень специфически, а абсурдности внешнему виду добавляли задорно торчащие из-под тульи перья.
1950-е: белые перчатки
Не только странно, но и непрактично!
1960-е: колготки с принтом и платья беби-долл
Колготками с безумными геометрическими принтами, от которых становится больно глазам, в 60-х обзавелась каждая уважающая себя модница.
Платья беби-долл в эпоху «свингующего Лондона» стали символом своего времени. Но, согласись, этот культовый фасон в реальности удачно смотрелся разве что на худышке Твигги.
1970-е: вязаные жилеты, мужские комбинезоны и булавки в щеках
70-е годы отметились, пожалуй, максимальным количеством безумных трендов: вязаные «бабушкины» жилеты…
…мужские комбинезоны с клешеными брюками…
…и атрибут зародившегося стиля панк — жутковато выглядящие булавки… в щеках!
1980-е: трикотажные гетры, повязки на голову, штаны в стиле MC Hammer и свитеры на плечах
«Поспорить» с предыдущей декадой могут разве что 80-е — здесь тебе и трикотажные гетры с повязками (привет, бум на аэробику!)…
…футуристичные штаны в стиле ультрапопулярного исполнителя MC Hammer…
…и цветные свитеры, которые «хорошие» мальчики носили исключительно повязанными на плечах.
1990-е: цветные очки, шляпы с цветами, футболки с длинными рукавами и топ «попкорн»
В 90-е в моду и мировую культуру буквально ворвался бунтарский гранж, который привел с собой немало странных тенденций: цветные прямоугольные очки, делающие любое лицо шире в несколько раз…
…«бабушкины» шляпы с цветами…
…футболки «2 в 1»…
…и «рифленые» топы, среди западных модниц именовавшиеся «попкорн-топами».
2000-е: плюшевые костюмы, джинсы с низкой посадкой, угги с мини-юбкой, бейсболки и собачка-аксессуар
В «нулевых» гранж сменился беспощадным гламуром. И сегодня мы стараемся не вспоминать, как щеголяли в плюшевых костюмах…
…джинсах с пугающе низкой посадкой…
…уггах в паре с мини-юбками…
…и бейсболках.
А бедные маленькие собачки, с легкой руки «королевы гламура» Пэрис Хилтон ставшие самыми настоящими модными «аксессуарами»?!
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