5 гениальных уличных фотографов, чьи снимки вдохновляют новое поколение

В последнее время уличная фотография обретает всё большую популярность, как среди тех, кто только взял в руки камеру, так и среди профессионалов, что долгие годы с фотоаппаратом на «ты». Казалось бы, этот простой на первый взгляд жанр постепенно стал вытеснять все те, что пользовались огромной популярностью ещё несколько лет назад. Секрет в том, что подобные снимки представляют собой огромную ценность в непростом фотографическом мире. Ведь все они сделаны за долю секунды до того, как мелькнувшее перед глазами мгновение успело окончательно исчезнуть. А поймать самые красочные моменты в объективы своих камер удалось лучшим уличным фотографам со всех уголков планеты.
1. Руи Палья (Rui Palha)
Городские кошки. Автор: Rui Palha.
«Прежде всего, мне нужно «сказать», что я не очень хорошо выражаю свои чувства и мысли словами. Поэтому я предпочитаю делать это с помощью изображений», − говорит фотограф Раи Палья, чья страсть к фотографии началась ещё в возрасте четырнадцати лет. Уже тогда он любил делать снимки людей на городских улицах, испытывая при этом огромное удовольствие от самого процесса и конечного результата, где были запечатлены смазанные движения, мимолётные улыбки, растрёпанные ветром волосы и многое другое. В фотографическом мире Руи все люди уникальны и являются наиболее важной частью каждого снимка, потому что фотография неотъемлемая часть его жизни и пространства, которая открывает то, что чувствует и видит в определённый момент сердце.
Голуби. Автор: Rui Palha.
А ещё, Руи рассказывает о том, что в Португалии быть уличным фотографом не так-то просто. Есть много «запретных мест»: метро, торговые центры, проблемные кварталы и т. д. Но, вероятно, именно опасность его как-то привлекает, дразнит и подбрасывает адреналин. Поэтому у него иногда возникают проблемы с сотрудниками службы безопасности или с людьми, которые не хотят фотографироваться, но, как утверждает фотограф, всё можно решить с помощью толерантности и разговора по душам. Он не раз сталкивался с агрессивно настроенными людьми, но после задушевного разговора становился своим человеком, делая уникальные снимки, подарившие уйму незабываемых впечатлений и историй, которые он рассказывает зрителю через чёрно-белые кадры, пойманные на улицах не самых благоприятных районов и кварталов. Ведь улица для него – не что иное как школа, способная многому научить.
Детство. Автор: Rui Palha.
2. Маниш Хаттри (Manish Khattry)
Радость нового дня. Автор: Manish Khattry.
Маниш Хаттри – коммерческий художник, а фотография – это его страсть. Он получил степень магистра изящных искусств (золотой медалист) в индуистском университете Банарас, Варанаси в 1999 году, а также награждён многими национальными (включая премию премьер-министра) и международными (включая премию от Кембриджского университета) наградами. По профессии он экзаменатор, приглашённый факультетом визуальных искусств индуистского университета Банарас. Ко всему прочему он является руководителем рекламного агентства, занимающегося различного рода мероприятиями.
Размышления о смысле жизни. Автор: Manish Khattry.
Уличная фотография стала для Маниша самым настоящим ритуалом ещё с юношеских лет. Поначалу он отправлялся на прогулки по выходным, чтобы сделать пару кадров в лучах предрассветного солнца или же в разгар дня. А потом это вошло в привычку, и он ежедневно стал выходить на «охоту», стараясь поймать в объектив своей камеры самые сочные моменты, рассказывающие увлекательные городские истории из жизни случайных прохожих и не только.
Переправа. Автор: Manish Khattry.
3. Томас Лейтхард (Thomas Leuthard)
На вокзале. Автор: Thomas Leuthard.
Томас – весьма популярный уличный фотограф из Швейцарии, который опубликовал несколько электронных книг о своём творчестве, что доступны для ознакомления бесплатно на его сайте. Томас говорит, что хороший уличный фотограф не заботится о снаряжении. Он знает, что держит в руках, а также знает, как обращаться с инструментом, который расширяет его взгляд. Он смотрит и исследует гораздо больше, чем фотографирует. Его глаза видят вещи, которые другие даже не могут себе представить. Его больше интересуют люди и их поведение, чем то место, где он находится. Он может проигнорировать самую горячую женщину в мире, проходящую мимо, когда ему нужно выполнить другое задание. Но он также может сосредоточиться на чём-то, что кажется невозможным, и это произойдёт в ближайшие минуты. У хорошего уличного фотографа много фантазий, и каждый кадр сначала появляется в его голове, прежде чем он пытается донести его до датчика.
В кафе за работой. Автор: Thomas Leuthard.
Зачастую такой человек более замкнут и часто ходит один, так как это лучший способ найти неожиданные моменты обычной жизни. Он работает невидимым и скрытым образом, медленно двигаясь и притворяясь, что он смотрит в глаза людям, которых он фотографирует. Обычно уличный фотограф не разговаривает с людьми, которых он снимает, поскольку это не улучшит изображение, которое он уже сделал: «Конечно, разговор всегда может расширить ваш кругозор, но это также занимает много времени, что означает меньше фотографий». Но на самом деле настоящий уличный фотограф оценивается не по количеству снимков, а по ощущению полученного счастья: «Вы можете быть удовлетворены только одним хорошим кадром, который вы могли бы сделать в течение первой минуты дневной прогулки, и вот именно этот момент делает вас по-настоящему счастливым».
Подземка. Автор: Thomas Leuthard.
Из всего этого становится ясно, что уличная фотография очень много значит для него. Это тот самый жанр, который помог сформироваться ему за последние пять лет. А ещё он полностью изменил жизнь фотографа, позволив увидеть те вещи, которые он никогда бы не увидел раньше без своей камеры: «Я был во многих разных местах, которые никогда не забуду и которые заставили меня задуматься, почему мы живём так, как мы живём в нашей стране. Это показало мне, что деньги не могут купить счастье, или что материализм не сделает из тебя лучшего человека». Благодаря своему незаурядному взгляду на окружающий мир, ему посчастливилось найти множество друзей-единомышленников из разных стран и городов, позволяя встречать новых каждый день. Благодаря им он понял, что, разделяя одну страсть, между ними исчезают все преграды, ведь с такими людьми всегда есть о чём поговорить, к тому же, с ними можно отправиться на длительную прогулку в любое время года или суток, чувствуя при этом очень сильную связь, направляющую творить.
На переходе. Автор: Thomas Leuthard.
4. Девин Ялкин (Devin Yalkin)
Идентичность. Автор: Devin Yalkin.
Девин – один из немногих современных фотографов, который отдал своё предпочтение чёрно-белой плёночной фотографии. Когда он начал фотографировать, то действительно не имел понятия о том, что ищет. Но из его слов становится ясно, что взросление в Нью-Йорке повлияло на его подход в выборе стиля и жанра. Уже тогда он чувствовал, что уличная фотография была чем-то очень естественным для него. Девин не просто разобрался, а и научился «плавать в море людей», находя с ними не только общий язык, а и интересные моменты.
Люди-призраки. Автор: Devin Yalkin.
Его первоначальный подход был основан на уличной и классической эстетике решающего момента. Он выслеживал свои предметы и сцены таким образом, чтобы фокусировать внимание на сюжетах: «Вначале это было очень волнующе, бегать и искать действия, но через некоторое время это стало утомительным. Поскольку это было всё из-за сообразительности, идея охоты скоро стала чем-то таким, к чему я потерял интерес. Я хотел, чтобы содержание и предметы моих фотографий показывали и отражали больше смысла, а не просто были связаны с выбором времени, ракурса и местоположения».
Городской портрет. Автор: Devin Yalkin.
5. Винет Вохра (Vineet Vohra)
Зебры. Автор: Vineet Vohra.
«Меня всегда интересовали различные творческие формы, особенно искусство превращения непостоянных моментов в неподвижные изображения. Я называю это магией света», – говорит Винет, который черпает своё вдохновение в замысловатых
способах и уловках художников, тех, у кого божественное чувство композиции и манипулирование светом в визуальном произведении. Он осознал все эти вещи, изучая изобразительное искусство, и после обучения в магистратуре сразу же взял камеру. Последние восемнадцать лет он занимается уличной фотографией и до сих пор любит её.
Женщина. Автор: Vineet Vohra.
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