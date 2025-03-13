Кто такие этруски, быт и культура которых до сих пор остаются загадкой

1. Происхождение этрусков

Новости СМИ2 Так выглядели этруски.\ Фото: romanculture.org.

Золотая листовая пектораль из этрусской гробницы в Черветери, Италия. \ Фото: fr.m.wikipedia.org.

Крышка этрусской погребальной урны с изображением её обитателя. Расписная терракота Кьюзи, 150-120 до н. э. (Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Германия). \ Фото: ancient.eu.

Этрусские некрополи в Черветери. \ Фото: fr.wikipedia.org.

2. Этруски и ранний Рим

Деталь этрусского саркофага супругов, считавшегося одним из величайших шедевров этрусского искусства. \ Фото: dailyafrika.com.

Гробница с рельефами на этрусском месте Черветери. Последняя четверть 4-го века до нашей эры. \ Фото: howtravel.com.

3. Язык

Этрусская надпись. \ Фото: wordpress.com.

Отрывок из «Льняная книга». \ Фото: de.wikipedia.org.

4. Религия

Терракотовая статуя бога Тиния. \ Фото: google.com.

Этрусский бронзовый шаблон печени. \ Фото: thehistoryblog.com.

5. Искусство

Терракотовая урна. \ Фото: hansanat.org.

Золотой браслет из гробницы в этрусском Черветери, Италия. \ Фото: pinterest.com.

Этрусская посуда буккеро. \ Фото: metmuseum.org.

Линейный рисунок бронзового зеркала с выгравированным изображением богини Менрвы и Геракла. \ Фото: wikimedia.org.

Этрусские золотые серьги. \ Фото: pinterest.com.

Усыпальница леопардов - этрусская погребальная камера, названная так в честь леопардов, изображенных над сценой пиршества. \ Фото: mapcarta.com.

Этрусский антефикс с головой Силена. \ Фото: pinterest.es.

Золотая фибула, украшенная пятью львами (верхняя часть) и 50 утками (нижняя часть) из этрусской гробницы. \ Фото: tfrlive.com.