Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Спасаясь от войны, десятки тысяч европейцев отправлялись через Средиземное море и селились в Египте, Палестине и Сирии. Когда войска стран «оси» и СССР сошлись в Восточной Европе и на Балканах во время Второй мировой, тысячи беженцев отправились через Средиземное море в поисках безопасности.







Для помощи переселенцам в 1942 году британцы основали организацию Middle East Relief and Refugee Administration (MERRA) и создали сеть лагерей в Египте, Газе и Алеппо, где убежище предоставили более 40 000 европейцев. В лагере Эль-Шатт возле южной оконечности Суэцкого канала поселились тысячи югославцев.



Жизнь в пустыне была суровой. Жителям лагеря, как правило, выдавали ежедневно половину армейского рациона. У кого были деньги, могли докупать провиант. Многие продолжали работать по специальности, например, учителя, медсёстры, плотники, сапожники и швеи.







Люди без профессии занимались уборкой, стиркой, помогали в приготовление пищи.







Для детей строили спортивные площадки, организовывали учебный процесс.







Администрация находила возможность вносить разнообразие в рутинную лагерную жизнь.







Иногда ставили спектакли, устраивали танцы и другие развлекательные мероприятия.







Ещё можно было купаться в Суэцком канале и смотреть на проходящие мимо военные корабли.







После окончания войны в 1946 году лагеря расформировали.

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