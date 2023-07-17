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Что делать если у орхидеи завяли листья

Помогите орхидее восстановиться, если у неё уже завяли листья и сгнила большая часть корней. Её ещё можно реанимировать чудесной волшебной водой, которая обеззаразит все болезнетворные бактерии.

Что делать если у орхидеи завяли листья

Удалите у орхидеи сгнившие листья и корни. Если есть цветонос — обрежьте его. Главное — оставить шейку. Восковой свечой капните на срез цветоноса, чтобы туда не попадала влага.

Что делать если у орхидеи завяли листья

Три зубчика чеснока нарежьте вместе с шелухой. Залейте 1 л мягкой, отстоянной воды. Накройте и поставьте в тёмное место на сутки. Также оставьте орхидею подсушиться в тёмном прохладном месте.

Что делать если у орхидеи завяли листья

Затем погрузите орхидею на 20 минут для обеззараживания. Оставшуюся чесночную воду можно распылить по остальным растениям в качестве профилактики.

Что делать если у орхидеи завяли листья

Промакните остатки чесночной воды ватным диском. И высадите её в свежую кору. Оставьте на неделю в прохладном месте, не поливая.

Что делать если у орхидеи завяли листья

А через неделю переставьте в более солнечное, светлое место. Сверху уложите слой мха и пролейте обычной водой.

Что делать если у орхидеи завяли листья

Через пару месяцев вы увидите новые, свежие, сочные корешки и листочки!

Что делать если у орхидеи завяли листья
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