Что делать если у орхидеи завяли листья

Помогите орхидее восстановиться, если у неё уже завяли листья и сгнила большая часть корней. Её ещё можно реанимировать чудесной волшебной водой, которая обеззаразит все болезнетворные бактерии.







Удалите у орхидеи сгнившие листья и корни. Если есть цветонос — обрежьте его. Главное — оставить шейку. Восковой свечой капните на срез цветоноса, чтобы туда не попадала влага.







Три зубчика чеснока нарежьте вместе с шелухой. Залейте 1 л мягкой, отстоянной воды. Накройте и поставьте в тёмное место на сутки. Также оставьте орхидею подсушиться в тёмном прохладном месте.







Затем погрузите орхидею на 20 минут для обеззараживания. Оставшуюся чесночную воду можно распылить по остальным растениям в качестве профилактики.







Промакните остатки чесночной воды ватным диском. И высадите её в свежую кору. Оставьте на неделю в прохладном месте, не поливая.







А через неделю переставьте в более солнечное, светлое место. Сверху уложите слой мха и пролейте обычной водой.







Через пару месяцев вы увидите новые, свежие, сочные корешки и листочки!





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