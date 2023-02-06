Локуста – официальная отравительница на службе римских императоров, на счету которой почти 500 жертв

Кто такая Локуста







Локусту можно считать первой женщиной, которая заслужила титул серийного убийцы

Агрипина и новые горизонты

Агрипина не только состояла в кровосмесительной связи со своим братом Калигулой, но и после брака регулярно участвовала в оргиях

Не все грибы одинаково полезны

Император Клавдий понимал, кто такая Локуста, и постарался обезопасить себя от ядов, однако это ему не помогло

Локуста на службе у Нерона

Нерон, снедаемый угрызениями совести за убийство матери, картина написана Джоном Уотерхаусом / Фото: commons.wikimedia.org

Мессалина держит на руках сына Британнника, которому не суждено дожить до четырнадцатилетия, статуя в Лувре / Фото: hmong.ru

Новый суд и отсутствие благодетелей

Нерон вошел в историю как один из самых жестоких императоров и ни в чем не уступал своему дяде Калигуле по части разврата