Локуста – официальная отравительница на службе римских императоров, на счету которой почти 500 жертв

Во времена существования Римской империи многие недопонимания решались просто: нет человека — нет проблем. Поэтому неудивительно, что многие наемники имели «постоянных клиентов» среди представителей высшей римской аристократии. Вот только Агриппина, одержимая мыслью сделать цезарем своего сына Нерона, пошла еще дальше. Она не только наняла Локусту, профессиональную отравительницу с многолетним стажем, но и сделала ее придворной отравительницей.
Кто такая Локуста
Культура убийства ближнего в Древнем Риме была очень развита. Особым спросом пользовались всевозможные отравители. Считалось, что такая смерть более чистая и незаметная. Яд могли добавить или нанести на все, что было под рукой: посуду, еду, питье, мебель, украшения, предметы быта.
Локусту можно считать первой женщиной, которая заслужила титул серийного убийцы
Локуста (возможный вариант прочтения имени — Лукуста) была родом из небольшой деревушки в Галлии. Отец ее зарабатывал на жизнь знахарством. С малолетства Локуста училась собирать и обрабатывать травы. Знала, как прервать нежелательную беременность, унять жар, залечить раны, какие из них ядовитые, а какие помогут отогнать голодной зимой волков от стен деревни.
Локуста понимала, что многого в глухой деревушке не добьется, а хотелось жить на широкую ногу. Поэтому девушка, как и миллионы людей во все времена и эпохи, поехала покорять столицу. Однако оказалось, что травница в Риме никому особо не нужна. Зато знание ядовитых растений очень ценилось.
Мода на яды началась благодаря Калигуле, который отлично разбирался в создании опасных составов и лично потчевал всех неугодных своими творениями. Пусть Калигула и умер от стали под ребра, мода на ядоделов не проходила. Правда, теперь за ними стали пристально следить органы правопорядка.
Агрипина и новые горизонты
Локуста умела готовить зелья, способные покончить с жизнью любого, и никто не подозревал, что этот человек был отравлен. Рим был полон обманутых жен, детей, жаждущих наследства своих родителей, или политиков, которые стремились накопить огромные состояния самым быстрым и безопасным путем, поэтому Локуста была идеальным человеком, чтобы помочь им достичь своих целей в обмен на щедрую оплату.
Агрипина не только состояла в кровосмесительной связи со своим братом Калигулой, но и после брака регулярно участвовала в оргиях
Правда, ее бизнес долго не продлился — Локусту вскоре арестовали. Однако послужной список юной отравительницы оказался таким впечатляющим, что заинтересовал многих. В тюрьме она не задержалась. На поруки ее попросила выпустить сама жена правящего императора.
Агрипина, последняя жена Клавдия, разбиралась в придворных интригах как никто другой. Начиналось с правления родного брата Калигулы, заканчивая тремя браками и неявной войной с Мессалиной, которая регулярно подсылала наемников убить сына Агрипины Нерона. Поэтому ценность преданного лично ей человека для сомнительных поручений понимала на все сто.
Не все грибы одинаково полезны
В 54-м году к Локусте в застенок пришла жена нынешнего императора Клавдия, Агриппина. Она предложила сделку: свобода Локусты в обмен на самый сильнодействующий яд — для ее царственного мужа. Аристократка торопилась и была полна решимости как можно скорее и любыми средствами провозгласить императором своего сына Нерона.
Император Клавдий понимал, кто такая Локуста, и постарался обезопасить себя от ядов, однако это ему не помогло
Последней трапезой августейшего Клавдия стали шампиньоны, его любимое блюдо. Локуста щедро приправила блюдо ядом. Историки, например, Эмма Стоун, посвятившая Агрипине целую книгу, предполагают, что это был мышьяк.
Забавно, но Клавдию практически удалось спастись благодаря сильной алкогольной интоксикации. Он настолько упился на пиру, что организм принялся усиленно избавляться от алкоголя вместе с ядом. Предполагается, что тут на помощь Агрипине пришел подкупленный врач. Он раздражал язычок для вызова рвоты пером, смоченным в быстродействующем яде.
Смерть самого императора не могли просто проигнорировать, поэтому было проведено тщательное расследование. Все улики указывали на Локусту. Агрипина радостно подтвердила все показания — от ненужных свидетелей надо было избавляться.
Локуста на службе у Нерона
Всего год пробыла на свободе Локуста. В 55 году ее снова ждала тюрьма и смертный приговор. И опять ей удалось спастись. На этот раз за нее вступился Нерон, сын Агрипины. Но пришел он с той же просьбой, что и мать — ему нужен был яд, чтобы освободить путь к трону. Целью на этот раз стал Британник, старший сын Клавдия.
Нерон, снедаемый угрызениями совести за убийство матери, картина написана Джоном Уотерхаусом / Фото: commons.wikimedia.org
Во время пира Британнику подали вино. Раб попробовал, доказав, что оно не отравлено, однако заметил, что вино слишком горячее. Поэтому вино разбавили холодной водой. Вот в ней-то как раз и был яд. Смерть Британника была быстрой, но мучительной.
Мессалина держит на руках сына Британнника, которому не суждено дожить до четырнадцатилетия, статуя в Лувре / Фото: hmong.ru
Несомненно, все подозрения пали на Нерона. Однако тот невозмутимо объявил причиной смерти брата приступ эпилепсии и цинично признал грибы «блюдом богов».
Новый суд и отсутствие благодетелей
Нерон был не только жестоким и вздорным правителем, его экономическая политика оказалась губительной для Империи. Сенат долго терпел его выходки, пока не взбунтовался. Началось восстание. Вскоре бунт охватил почти всю Империю, а Нерон был объявлен врагом Рима. Страшась заточения и суда, Нерон при помощи своего верного слуги оборвал свою жизнь.
Нерон вошел в историю как один из самых жестоких императоров и ни в чем не уступал своему дяде Калигуле по части разврата
Локуста была арестована по приказу нового императора Сервия Сульпиция Гальбы. Отравительницу обвинили в более чем четырехстах смертях. Однако на самом деле неизвестно, каким был подлинный конец этой женщины. Есть неподтвержденные истории, такие же причудливые, как и та, в которой рассказывается, что причиной смерти стал жираф, надругавшийся над ее телом. Однако, скорее всего, она была скована цепью и бродила по улицам Рима, а затем повешена в 69 году нашей эры.
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